publié le 26/06/2017 à 16:58

Du running, du paddle et du yoga, c'est le trio magique proposé par la marque Roxy lors de son Roxy Fitness Tour. L'objectif ? "Rassembler une communauté de femmes sportives", explique Emilie Souvras, responsable de la marque, à Girls.



L'idée d'un tel événement reproduit dans plusieurs villes du monde est née il y a trois ans. "Nous cherchions comment fêter les 25 ans de Roxy", raconte Emilie Souvras installée derrière son bureau cosy au QG de la marque à Saint-Jean-de-Luz. Et comme Roxy a envie de faire les choses en grand, elle imagine une course autour de trois piliers de son univers (la course, le yoga et le paddle).

La première s'est déroulée à Barcelone en 2015 avant de se poursuivre dans une quinzaine de villes partout dans le monde. Los Angeles, Okinawa, Toronto, Jakarta, Bali, San Sebastian, Munich... En 2016, plus de 16.000 femmes de 18 pays ont participé au Roxy Fitness Tour.

Merci beaucoup Marseille! ICYMI We spent our day on the shores of the Mediterranean with over 1500 new friends, celebrating an active outdoor lifestyle at the first European #ROXYfitness event on the 2017 global tour. Tap the link in our bio to catch all the highlights ¿¿¿¿ Une publication partagée par ROXY (@roxy) le 25 Juin 2017 à 10h40 PDT

Un événement fun pour "être ensemble"

Chaque année, c'est un véritable tour du monde qu'organise Roxy afin de mettre en valeur, "dans une course ludique et accessible", les addicts du fitness comme les nouvelles recrues dans le circuit. Une manière de se rendre également compte que le phénomène fitness n'envahit pas seulement nos fils d'actu Instagram mais s'installe dans toutes les cultures.



"Partout dans le monde, les gens ont de plus en plus conscience de l'importance du bien-être que ce soit dans une pratique sportive mais aussi autour de l'alimentation par exemple", détaille Emilie Souvras avant d'ajouter que toutes les marques de fringues disposent désormais de leur collection dédiée au fitness.



L'édition 2017 s'est lancée en avril dernier (avec un passage au Japon ou en Floride) avant de poser ses tapis de yoga à Marseille, ce dimanche 26 juin. Les "Roxy Girls" Mainei Kinimaka, Aimee Fuller et Justine Mauvin étaient présentes aux côté de 1.500 participantes lors de cet événement où "l'on ne se préoccupe pas des performances", souligne Emilie Souvras. "On est plus là pour mettre en avant le fun et le fait d'être ensemble".



Prochaines escales ? Rendez-vous à Biarritz le 2 juillet prochain pour la Biarrose (une course de solidarité dont Roxy est partenaire), à Huntington Beach en Californie le 16 juillet, San Sebastian (Espagne) le 23 juillet et, enfin, le 8 octobre à Hossegor (France). À vos paddles... pagayez !