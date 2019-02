"Resonantes" premier lauréat du fonds Facebook contre le cyberharcèlement

publié le 04/02/2019 à 11:21

Comme promis, Facebook va soutenir des projets luttant contre le harcèlement sur Internet en France. Le réseau social a dévoilé ce lundi 4 février les premiers lauréats du Fonds pour le civisme en ligne lancé en novembre 2018. Cette initiative, dotée d'un million d'euros, promet un soutien financier et un accompagnement d'un an par les équipes du réseau social pour des projets s'attaquant aux discours de haine sur les réseaux sociaux.



Le premier prix, doté de 200.000 euros, a été décerné à Resonantes, une application développée par une association nantaise fondée en 2015 par l'artiste Diariata N'Diaye qui permet de s'informer sur les violences faites aux filles et aux femmes, délivre des conseils et oriente les victimes auprès des autorités et de structures spécialisées.

Invité de l'antenne de RTL à l'occasion des 15 ans de Facebook, le vice-président du réseau social en charge de la France a salué "une initiative formidable". "C'est une application gratuite pour les femmes qui permet de lutter contre les violences en ligne et contre le harcèlement en les aidant à se signaler, à appeler une communauté, des voisins ou les autorités. Nous allons les aider à développer cette application", a-t-il affirmé.

Une dizaine de lauréats

Parmi les autres projets sélectionnés figurent un flm de sensibilisation en réalité virtuelle soutenu par l'association E-Enfance, un podcast contre le sexisme (Urban Prod), un "truck" itinérant proposant des formations dans les établissements scolaires (porté par l'École supérieure de journalisme de Lille), un atelier créatif (Civic Fab), une boîte à outils numérique pour mener des expériences éducatives (Tralalere) ou une campagne contre les discriminations faites aux LGBTI orchestrée par le Mouvement rural de jeunesse chrétienne.



"La lutte contre le harcèlement en ligne est une priorité", a souligné Laurent Solly sur RTL, rappelant que le réseau social travaille "avec les autorités, le gouvernement, les associations et avec tous les acteurs pour accroître [son] efficacité sur le harcèlement en ligne". Longtemps critiqué pour son laxisme en la matière, Facebook a multiplié les initiatives ces derniers mois en donnant notamment la possibilité à ses utilisateurs de masquer ou supprimer des commentaires d'un seul bloc, de signaler des cas de harcèlement et en déployant des portails d'information.