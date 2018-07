publié le 01/07/2018 à 07:50

Vous avez rangé vos livres de cours, mis un point final à votre mémoire universitaire, posé vos RTT et vous apprêtez à prendre un repos bien mérité ? Vous êtes (enfin !) en vacances, le rythme de vos journées ralenti tandis que les journées sont longues et tranquilles.



À tel point que certains jours, vous avez juste envie de rester chez vous à apprécier la solitude et un tête-à-tête avec votre plateforme de streaming en ligne préférée. L'occasion pour vous de rattraper les séries de l'année dont vous avez entendues parler ces derniers mois. Vous ne savez pas quelles productions binge watcher en solo, en couple ou avec vos meilleur(e)s ami(e)s ?

Que vous soyez plutôt adepte de séries dramatiques ou à suspens, voici une sélection de nos séries préférées, sorties cette année, et à rattraper pendant l'été en streaming sur Netflix.

1. "Dix pour cent"

L'histoire : les coulisses plutôt mouvementées d'une agence d'acteurs et d'actrices au cœur de Paris.



Pourquoi on aime : pour ses personnages attachants, le rôle de Camille Cottin loin des clichés lesbiens et le dernier épisode de la saison 2 qui résonne étrangement avec l'actualité des derniers mois.

2. "Godless"

L'histoire : 1884, dans une ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis, ce sont les femmes qui dirigent. En cause ? Un accident minier a tué la grande majeure partie des hommes de La Belle. Roy, un ancien hors-la-loi qui se cache dans cette ville est recherché par son ancien mentor. Pourra-t-il vraiment compter sur la protection des femmes de La Belle ?



Pourquoi on aime : pour son ambiance western qui rappelle l'excellente série Wesworld et sa matriarchie assumée.

> Godless ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 27/06/2018

3. "Alias Grace"

L'histoire : Grace Marks est une ancienne domestique enfermée depuis 15 ans en prison pour le double meurtre de son ancien employé et de la maîtresse de ce dernier. Un jour, un psychiatre est envoyé vers elle afin de l'évaluer et de permettre de la gracier.



Pourquoi on aime : cette nouvelle adaptation d'une œuvre de Margaret Atwood (déjà derrière La Servante écarlate) plonge les spectateurs et spectatrices dans un ancien temps qui raconte des difficultés que rencontrent encore aujourd'hui les femmes du XXIème siècle.

4. "Black Mirror"

L'histoire : la quatrième saison de Black Mirror ne nous a pas déçues avec six épisodes où l'on croise une femme en quête de son âme-sœur, une autre en plein combat contre un effrayant robot-chien et une dernière en simple visite dans un musée vraiment pas comme les autres...



Pourquoi on aime : parce que cette saison s'obstine à raconter les dérives des nouvelles technologies tout en mettant en scène six personnages principaux féminins à la fureur de vivre héroïque.

5. "La Casa de Papel"

L'histoire : "Le Professeur" orchestre le plus grand braquage du monde dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre de Madrid. Ce dernier donne les ordres à distance tandis que huit personnes (toutes nommées d'après un nom de ville) les exécutent, aidées par 67 otages... pas toujours très coopératifs et coopératives.



Pourquoi on aime : une intrigue captivante, des personnages attachants et des thématiques féministes, voici le cocktail gagnant de cette série espagnole au succès plus que surprise.

> LA CASA DE PAPEL Bande Annonce VF (Netflix 2017) Thriller Date : 27/06/2018

6. "Dear White People"

L'histoire : Samantha White est noire et dénonce, par le biais d'une émission de radio, les injustices dans sa prestigieuse université américaine. Après une première saison placée sous le signe de l'engagement, cette deuxième saison laisse plus de place aux sentiments des personnages.



Pourquoi on aime : pour sa tonalité satirique et les questionnements que la série pose concernant les discriminations que subissent les étudiantes et étudiants noirs ou LGBTQ+ aux États-Unis (et ailleurs).

7. "Queer Eye"

L'histoire : cinq experts queer en cuisine, mode ou en déco parcourent le Midwest, aux États-Unis avec pour mission d'aider des femmes et des hommes à enjoliver leur vie.



Pourquoi on aime : parce que cette télé-réalité ne fait pas que mettre en avant les expertises de ces hommes de talent. Elle permet à ces membres de la communauté LGBTQ+ de s'exprimer sur les discriminations qu'ils peuvent ressentir au quotidien.