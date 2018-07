publié le 22/07/2018 à 14:56

"Sois un homme et ne laisse pas tes femmes et tes filles sortir dans des vêtements serrés." C'est le message partagé le 9 juillet dernier par une page Facebook très suivie au Maroc, rapporte le magazine marocain Telquel.



La page "La campagne nationale pour réclamer une vraie banque islamique au Maroc", suivie par plus de 170.000 personnes, a lancé avec ce message une campagne invitant les hommes à couvrir "leurs femmes", relayée avec le hashtag "Sois un homme".

Mais le hashtag n'a pas plu à tous les internautes, et certains se sont insurgés de cette "injonction patriarcale" et ont invité les "hommes" à respecter la liberté des femmes, notamment leur liberté de porter ce qu'elles souhaitent. "Sois un homme et respecte les autres, peu importe ce qu'ils portent !", s'exclame un internaute sur Twitter. "Sois un homme et reste à ta place non ?", propose quant à elle Ness sur Twitter.

comme si les femmes n'étaient pas déjà assez habillées sur les plages publiques marocaines. Il faudrait plutôt une campagne #SoisUneFemme, fais ce que tu veux. #¿¿_¿¿¿¿ #SoisUnHomme #Maroc @MajdaElKrami https://t.co/iXKihU4O3p — Zineb (@zinebparis) 16 juillet 2018

#SoisUnHomme et occupe-toi de tes oignons ! Sois un homme et concentre toi sur ce que tu veux faire dans la vie ! Sois un homme et respecte les autres, peu importe ce qu'ils portent ! Sois un homme et respecte la femme ! #¿¿_¿¿¿¿ — Youssef el Idrissi (@youss_rhizome) 20 juillet 2018

Je peux savoir en quoi ça rends viril de forcé sa femme à porter tel ou tel vêtements ? Sois un homme et reste à ta place non ? https://t.co/5K3CeDXspy — Ness (@Nessoouuu) 19 juillet 2018