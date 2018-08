publié le 06/08/2018 à 10:11

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué une vague d'indignation. Marie Laguerre, 22 ans, a été agressée et frappée au visage pour avoir répondu à un homme qui la harcelait dans la rue. Deux semaines après les faits, la jeune femme assure que cela "laisse forcément des traces". Si elle a déjà subi des agressions, des insultes, des attouchements, elle assure que cette agression est la plus "grave" qu'elle a subie jusqu'à présent.



C'est pourquoi, après avoir lancé un site afin de partager les témoignages des femmes victimes de harcèlement, Marie Laguerre continue sa bataille. "Dans mon combat pour le droit des femmes, je suis dans l'obligation d'en demander plus", lance-t-elle au micro de RTL, ce lundi 6 août.

Elle réclame "un travail de fond sur l'éducation" afin de faire "changer les mentalités". "Il faut que ce travail de fond soit fait dans les écoles, qu'il y ait un accompagnement de l'État. Il faut prévenir le sexisme", dit-elle, appelant à s'inspirer de certains pays étrangers.

Marie Laguerre imagine un aménagement dans les écoles afin que ces questions sociétales soient "intégrées dans le programme", à l'image de ce qui est fait avec la sécurité routière. "Il faut savoir repérer le sexisme, prévenir et en parler. C'est très très très important", conclut-elle.