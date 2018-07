publié le 31/05/2016 à 11:00

Louane est la petite nouvelle de la maison L'Oréal. La chanteuse devient offciellement le nouveau visage de la marque de cosmétique Maybelline New York. La jeune femme participera à une prochaine campagne de publicité pour la nouvelle collection "Make It Happen". La star a dévoilé ce mardi 31 mai une vidéo teaser où elle reprend Lovefool (Say That You love Me), le tube des Cardigans. La marque de maquillage a précisé dans un communiqué que "Maybelline a le plaisir de vous annoncer sa collection inédite avec Louane. Audacieuse, vibrante et énergique, elle incarne parfaitement la nouvelle signature Maybelline 'Make It Happen'".





Louane a par ailleurs confié au magazine Télé 7 Jours qu'elle avait toujours refusé de tourner pour des publicités et que c'était une première : "Dans quelques jours sera révélée une pub pour le marque Maybelline. J'ai trouvé l'idée amusante, parce que j'y joue mon propre rôle et que j'aime leurs produits". La jeune chanteuse qui caracole en tête des ventes d'album depuis 2015 avec Chambre 12 signe là un nouveau succès, beauté cette fois.