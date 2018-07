publié le 26/07/2017 à 07:22

"Less is more". C'est la devise de "The Blondie Land", alias Marion Vicky, Instagrameuse de 23 ans basée à Metz. Pas étonnant donc que la jeune femme compte parmi ses inspirations les sœurs Olsen. Les jumelles les plus célèbres du petit écran comme du monde de la mode possèdent une place de choix sur le compte Instagram de Marion, suivi par plus de 1.700 personnes sur le réseau social.



Entre deux virées à Cannes ou Paris, Marion nous fait entrer dans son quotidien par l'image : elle y partage ses pauses déjeuner loin du triangle-ordi déprimant, poste jour après jours ses tenues et des citations inspirantes qui prônent l'amour et le féminisme. "Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Je suis fière d'être une femme", écrivait-elle par exemple le 21 janvier dernier, jour de la Women's March organisée à Washington et à travers le monde.

Girls a demandé à cette Instagrameuse en herbe de nous livrer ses meilleures adresses à Metz. Au programme : un burger qui porte le nom du Roi de la pop, une boutique où faire le plein de bijoux et un passage à l'incontournable Centre Pompidou local.

La meilleure terrasse ? La terrasse du bar La Lune au pied de la cathédrale, parce qu'elle reste ensoleillée toute l'après-midi



Le meilleur burger ? À prendre à emporter au Boogie Burger, le Michael Jackson (escalope de poulet, cheddar, bacon, oignons grillés) ou le Bieber, juste pour son nom !



Le quartier qui bouge ? Le quartier Cathédrale dans le centre qui regroupe les meilleurs bars.



La boutique pour chiner de jolis bijoux? La boutique Mother & Daughter propose de sublime bijoux fins et éléganst et à des prix abordables. Le top !



Pour une bonne dose de culture ? Aller découvrir les dernières expositions à notre incontournable Centre Pompidou. Et pour notre culture musicale, aller chiner des vinyles à La Face Cachée.



Le meilleur spot pour chiller ? Les Jardins de L'Hacienda pour se détendre au bord de la piscine avec un rosé glacé



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le Saint-Germain rue Sainte-Marie pour déguster un bon verre de vin rouge avec une planche de charcuterie et fromage



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Circuler en vélo pour découvrir tous les plus beaux endroits de la ville



Ce que tu préfères dans ta ville ? L'architecture !



Où on peut te croiser le plus souvent ? À l'Adonia, un spot en plein air qui ouvre seulement l'été. Ambiance bar lounge en semaine et boîte le week-end.

Le compte de The Blondie Land en 8 clichés coups de cœur

