publié le 28/07/2017 à 07:32

Elle fait dans la mode, la food et le lifestyle. Floriane officie sur Instagram et sur son blog sous le nom de L'Instant Flo. Basée à Paris et à Brest, cette jeune femme de 27 ans est "passionnée par la (belle) photo" comme elle l'écrit dans l'à propos de sa plateforme.



Cela fait trois ans que Floriane partage ses coups de cœur à sa communauté. Malgré deux couleurs dominantes (le noir et la blanc), le compte Instagram de Floriane, suivi par près de 60.000 personnes, n'en est pas moins coloré et joyeux : nous voilà plongés dans un univers apaisant, calme, doux comme de la dentelle et savoureux comme un brunch fait maison au retour du marché.

Entre les images de Paris et les plages de la côte Bretonne, Girls a demandé à Floriane de nous livrer ses meilleures adresses à Brest. L'occasion d'aller faire un tour au pays du caramel au beurre salé cet été ?

La meilleure terrasse ? Le Tour du Monde, un incontournable mais rien ne vaut un moules frites, en terrasse sous le soleil le weekend !



Le meilleur burger ? Je dirais MeatCouture à Recouvrance. On y va pas forcément pour l'ambiance, mais la déco et les burgers sont délicieux.



Le quartier qui bouge ? St-Martin ! J'aime beaucoup l'ambiance de la place Guérin ou faire le marché du samedi à St-Martin. Celui de St-Louis n'est pas mal non plus.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Chez Louise, rue de Siam. De belles pièces toujours à la pointe de la mode !



Pour une bonne dose de culture ? Euuuh, je ne suis pas adepte des musées, mais pour découvrir le patrimoine marin de Brest tout en faisant une balade sympa, direction Océanopolis.



Le meilleur spot pour chiller ? À la plage forcément ! Mais pour une petite balade au vert, je vous conseille le Vallon du Stang Alar, dépaysant !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? La Base, sur le port, sympa pour y rester manger des brochettes aussi, et démarrer la soirée.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Sortez de Brest, et foncez sur la côte, la plage, les criques, et les villages de bord de mer, rien de meilleur.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Pas la ville en elle-même justement mais la côte : Brignogan, Plougonvelin, Le Conquet, Crozon, Morgat et toutes leurs plages plus belles les unes que les autres.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Et bien sans surprise à la plage ! Celle des Trois Curés à Plougonvelin pour se croire en Corse en pleine Bretagne ou à la pointe du Corsen pour un bon bol d'air frais. Pour finir la journée, sur le port à l'Arena ou au Tour du Monde pour un mojito bien sûr. Pour une escapade en amoureux, c'est direction Hôte Antique à Brignogan, une chambre d'hôte des plus mignonnes.

Le compte de Floriane en 8 clichés coups de cœur

