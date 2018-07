publié le 25/02/2017 à 07:05

Une nouvelle chanson qui parle d'amour, un regard de la jeunesse Américaine porteur d'espoir ou un portrait de famille qui brise les clichés, voilà en quelques mots ce que nous disent les photos postées sur Instagram, cette semaine.



Le choix n'a pas été facile. On a par exemple dû exclure de ce classement la poupée Funko (mais si, vous savez, ces figurines avec une énorme tête et un tout petit corps) de Dolores, dans Westworld. Le cliché a bien sûr été partagé à l'écran par l'actrice Evan Rachel Wood, interprète de l'une des hôtes de ce monde de l'ouest trop réaliste pour être vrai.

Nous sommes en pleine période de Fashion Week de New York à Milan, où le mannequin plus-size Ashley Graham est demandé par tous les photographes à la sortie des défilés. Pas d'Emily Ratajkowski non plus dans ce top 5 ou d'une Lindsay Lohan qui se rêve en Ariel, La Petite Sirène.

Notre exigence a plutôt choisi de vous présenter, entre autres, l’initiative positive de Lily-Rose Depp et de sa mère, Vanessa Paradis et le message d'amour de Lena Dunham à sa sœur, Grace, l'une des figures queer de la poésie new-yorkaise. De l'amour illustré par le nouveau single de Lana Del Rey : Love.