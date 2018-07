La playlist cocooning, pour se rouler dans la couette (et ne plus en sortir)

The Weeknd - I Feel It Coming (Lyrics) ft. Daft Punk (Cover)

publié le 26/11/2016

Qui ne rêve pas d'un week-end enroulé dans sa couette, avec ne rien d'autre à faire que d'écouter de la musique ? Ne mentez pas, l'attraction du chill au lit est inévitable. Sortez les pyjamas tout doux, une tisane et lovez vous dans votre canapé ou mieux, sous votre couette. Seul, en couple ou avec des amis, l'heure est à la détente ! Et quoi de mieux qu'une sélection spécialement choisie pour rythmer ce week-end de repos ?



Julien Doré, Bruno Mars, les Bee Gees ou Yodelice, tous ont décidé de vous aider à ne rien faire, au moins le temps de quelques (longues) heures. La musique accompagne vos envies et vos humeurs. Pour se réchauffer ou pour directement sortir twerker, on a ce qu'il vous faut ! Après cette (très) longue semaine, mettez-vous au chaud, cette playlist cocooning est faite pour vous.