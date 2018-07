Octavia Spencer et Jessica Chastain lors d'une soirée des Golden globes, le 10 novembre 2016

Jessica Chastain vient d'illustrer en une action l'importance de la solidarité entre femmes. C'est Octavia Spencer, brillante actrice américaine vue dans Les Figures de l'ombre et La Couleur des sentimes qui l'a raconté lors d'une table ronde organisée à l'occasion du Sundance Film Festival.



"Il y a environ 15 mois, Jessica Chastain a appelé Octavia Spencer pour lui parler de son idée de film comique, rapporte le site Jezebel. "Nous sommes amies depuis le film The Help", a expliqué Octavia Spencer, ajoutant qu'elle était très enthousiasmée à cette idée.

Six mois après ce coup de fil (en mars dernier) les deux actrices se retrouvent et discutent de "l'égalité salariale entre les femmes et les hommes", raconte ensuite Octavia Spencer. "Jessica disait qu'il était temps que les femmes soient autant payéeq que les hommes".

Jessica Chastain et Octavia Spencer dans "The Help", sorti en 2011 Crédit : LILO/SIPA

Une somme 5 fois supérieure à celle demandée

Octavia Spencer a bien sûr approuvé ce message tout en nuançant le propos de son amie : "Les femmes de couleur gagnent beaucoup moins que les femmes blanches. Donc si nous souhaitons parler d'égalité salariale, il va aussi falloir ramener sur le tapis le cas des femmes de couleur".



Les deux actrices ont alors comparé les montants de leurs cachets et Jessica Chastain a compris qu'il n'y avait pas qu'un seul combat à mener. Elle a promis à son amie que pour ce projet de film comique, elle ne laisserait rien passer : la fiche de paie d'Octavia Spencer sera équivalente à la sienne. L'actrice oscarisée en 2012 pour son (second) rôle dans La Couleur des sentiments révèle même avec émotion qu'en négociant ensemble, les deux amies ont réussi à obtenir "cinq fois la somme demandée".



Si cette prouesse a pu avoir lieu, c'est parce qu'en plus d'être engagée pour l'égalité à Hollywood, Jessica Chastain est une femme puissante dans cette industrie : le film était son idée et c'est elle qui produit le film. Un bel exemple de sororité, souligné par l'actrice Tina Lifford. C'est de cette façon, en s'alliant les unes les autres que les choses vont pouvoir changer.