publié le 29/10/2016 à 14:00

À une époque, vous rêviez de jouer les petites américaines et de sortir dans le quartier déguisée en sorcière le soir d'Halloween. Vous auriez fait le tour des maisons alentour pour demander des sucreries à vos voisins, armée d'un petit chaudron dans lequel déposer vos récoltes. Dommage, votre maman a toujours refusé de vous laisser mendier de la nourriture et sortir de chez vous toute seule une fois la nuit tombée. Mais le temps a passé et, heureusement, les choses ont changé.



Si la chasse aux sucreries n'a jamais vraiment réussi à s'exporter jusqu'à nos contrées françaises, le goût de la fête et du déguisement est une chose universelle. Votre passion pour les bonbons est devenue moins dévorante mais votre envie de sortir est toujours bien là. Pour vous accompagner dans cette nuit d'Halloween, vous aurez besoin d'une playlist qui réussit à allier atmosphère inquiétante et rythmes entraînants. Réjouissez-vous : quelques artistes pop ont réussi ce pari.

Artistes pop, bandes originales et clips mythiques

Qu'il s'agisse des Fifth Harmony qui chantent être amoureuses d'un monstre ou de Rihanna qui joue les créatures aux yeux blancs dans le clip de Disturbia, il y en aura pour tous les goûts. Nicki Minaj, terrifiante psychopathe qui torture son alter-ego dans le clip Monster de Kanye West, fait également l'affaire. Beyoncé sait elle aussi y faire avec Sweet Dream, dans laquelle elle parle d'un homme qui apparaît lorsqu'elle dort sans réussir à déterminer s'il s'agit d'un "doux rêve" ou d'un "beau cauchemar".

Quelques bandes originales, comme celles de Ghostbusters ou L'étrange Noël de Monsieur Jack, sauront elles aussi vous mettre dans l'ambiance. Sans oublier l'incontournable vidéo de Thriller de Michael Jackson, clip culte parmi les clips cultes, dans lequel le roi de la pop se transforme en zombie pour terrifier sa petite amie. Joyeux Halloween !