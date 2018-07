publié le 30/10/2016 à 07:00

Pas facile de trouver un bon film d'horreur, encore moins avec une héroïne. Peu de films d'épouvante ont réussi à passer le Bechdel Test, cet outil qui permet de démontrer, grâce à trois questions, à quel points certaines œuvres culturelles ne s’intéressent pas aux personnages féminins. Pour le réussir, un film doit mettre en scène au moins deux personnages féminins identifiables (on connaît leurs prénoms). Ces derniers doivent parler ensemble d'un sujet qui ne concerne pas un homme.



Girls a sélectionné quatre films d'horreur qui, en plus de répondre au Bechdel Test, mettent en scène un personnage principal féminin. Oui, on aime compliquer les choses ici. Parce que la potiche blonde qui crie à en faire saigner nos tympans, non merci. Des années 70 à aujourd'hui, petit tour d'horizon des longs-métrages de la frousse dans lesquels on peut voir des héroïnes badass à voir ou revoir, en ce jour de Halloween.

1. "Buffy, tueuse de vampire", pour ne pas avoir trop peur

C’est la comédie d’horreur par excellence. Une pom pom girl qui répond au doux nom de Buffy est choisie par le destin pour tuer les vampires. Elle est La Tueuse, une jeune fille née avec une force supérieure à la moyenne. Le film est une parodie qui joue sur tous les clichés du film d’horreur et qui a inspiré (en toute objectivité, bien sûr) la génialissime série Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar parfaite en tueuse de vampires. Ben Affleck, David Arquette et Hilary Swank font de petites apparitions dans ce long-métrage et c’est encore plus drôle de les voir très, très jeunes.

> Buffy the Vampire Slayer (1992) - Bande Annonce

2. "Jennifer’s Body", pour voir Megan Fox en mangeuse d’hommes

Jennifer est une adolescente à la vie tranquille dans une petite ville des États-Unis. Un soir, alors qu'elle se rend à un concert avec sa meilleure amie - la réservée Needy (Amanda Seyfried) - elle se fait kidnapper par des satanistes. La croyant vierge, ils l’offrent en sacrifice à Satan. Mais la belle n’est pas vierge et devient possédée par un démon. Ce dernier la transforme en mangeuse d’hommes, dans tous les sens du terme, avec un goût prononcé pour la chair fraîche. Needy va alors essayer de protéger les jeunes hommes de sa ville, en particulier son petit-ami. C’est gore, c’est violent mais Megan Fox est plus que convaincante en mante religieuse à taille humaine.

> Jennifer's Body - Bande Annonce Officielle - VF

3. "Carrie au bal du diable", un classique qui n’a pas pris une ride

Grand classique des films d’horreur, Carrie au bal du diable est l’adaptation du premier roman de Stephen King, Carrie. Le film raconte l’histoire de Carrie White, une adolescente-souffre-douleur des élèves de son lycée et qui découvre qu’elle a des pouvoirs de télékinésie. Elle en profite pour faire cramer tous ceux qui se sont moqués d’elle dans une vengeance incontrôlable. Présentée comme timide et laide, torturée par une mère extrémiste religieuse, Carrie devient un vrai bourreau. Celle qui l'incarne à l'écran, la blonde platine Sissy Spacek est flippante à souhait.

> Bande-annonce ''Carrie Au Bal Du Diable'' - une vidéo Cinéma.mp4

4. "Season of the witch", pour réveiller la sorcière qui est en vous

Season of the Witch raconte la lente descente dans la folie d’une femme au foyer américaine qui s’ennuie ferme dans son quotidien. Avec un homme d’affaires absent comme mari et une adolescente distante en guise de fille, Joan Mitchell mène une vie assez terne. Après avoir consulté une voyante qui l’encourage à réaliser ses rêves, elle se persuade toute seule qu’elle a tous les talents requis pour être une sorcière. Le film, suivi d'une petite séance de tarot, réveillera la part de sorcellerie qui sommeille peut-être en vous.

> Season of the Witch - Bande annonce