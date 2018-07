publié le 28/08/2017 à 11:45

La saison 7 de Game of Thrones vient de signer son clap de fin. Avant de pouvoir découvrir les nouvelles (et dernières aventures) des héros de la série signée HBO, il faudra patienter de longs mois, la date étant encore incertaine.



Pour celles qui n'auraient pas la patience suffisante, plusieurs solutions s'offrent à vous : visionner à nouveau les épisodes de la série et tenter de décrypter les codes et indices dispersés au fil des épisodes et laissant présager le dénouement de cette bataille pour le trône de fer. Ou, autre option, vous laisser conquérir par cette brillante idée de Geeky Sextoys, une marque australienne spécialisée dans les objets coquins aux références issues de la culture geek.



La version qui vous fera vibrer sera peut-être celle inspirée de l'épée de Jon Snow (joué par Kit Harington), l'un des principaux fantasmes de la série. Baptisée "Game of Moans - Long Shaft" ("jeu de gémissements - grand manche"), en référence au nom de l'épée du Roi du Nord - "LongClaw" - ce sextoy repéré par Mashable mesure 29 centimètres et se compose d'une poignée en forme de manche d'épée surélevée d'un loup (l'animal-totem des Stark, la famille de Jon Snow).

Le sextoy qui vous fera vibrer avant le retour de l'ultime saison de "Game Of Thrones" Crédit : GeekySexToys.com

Pour s'offrir l'objet coquin, il faudra débourser 110 dollars (soit environ 92 euros).