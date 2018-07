publié le 27/05/2018 à 08:10

Comme 78% des Français, vous allez peut-être acheter un cadeau pour célébrer la fête des mères, ce dimanche 27 mai 2018. Chaque année, à cette occasion, les marques et les magasins inondent les consommateurs de publicités. Mais souvent, quand on feuillette les catalogues ou quand on regarde les affiches, les stéréotypes et le sexisme sautent aux yeux, et les internautes n'hésitent pas à épingler ces mauvaises initiatives sur les réseaux sociaux.



D'abord célébrée dans l'Antiquité, puis dans les familles anglaises à partir du XVIe siècle, la fête des mères est apparue en France au début du XXe siècle. Elle a généralement lieu à la fin du mois de mai, ou au début du mois de juin, et la tradition veut que les enfants offrent un cadeau à leur maman.

Les marques et les magasins profitent de l'occasion pour proposer des réductions et des bons plans à leurs clients. Packaging rose pour les appareils ménagers ou promotions sur les produits de beauté, voici un petit florilège des pires idées cadeaux pour la fête des mères.

Aspirateur, lessive et croquettes pour chat en promo

Grand classique des cadeaux pour la fête des mères : les fleurs. Les professionnels redoublent chaque année d'originalité pour créer de nouveaux bouquets et proposent des réductions sur leurs produits, comme le montre ce tweet de Disney, qui présente un bouquet "Princesse Raiponce" rose et violet pour les mamans.

Pour la #FêtedesMères, faites un cadeau décoiffant à votre maman avec le bouquet Raiponce de la collection Disney Princesses d'@Interflora : https://t.co/Z8gLGBpy1l pic.twitter.com/eQ0ZR9k9t4 — Disney (@DisneyFR) 24 mai 2018

Au rayon produits ménagers, le choix est large : liquide vaisselle, lessive, four, aspirateur... et même des poubelles. On retrouve des accessoires pour cuisiner ou faire le ménage, recouvert de pancartes roses. "La fête des mères qui fait enfin plaisir aux mamans", écrit E.Leclerc pour présenter une réduction sur un lot de papier toilette.

Sur Twitter, les internautes et la sénatrice LR Catherine Dumas s'amusent ou s'agacent de ces publicités sexistes. Même Michel-Édouard Leclerc, président directeur de l'enseigne de grande distribution, a réagi sur son blog. "Ma propre mère, à qui j'enverrai des fleurs comme chaque année depuis 50 ans, m'assassinerait du regard si elle avait repéré ça", écrit-il, en promettant de "faire le ménage dans les stéréotypes des prochaines publicités".

Pas sexiste, ni minable du tout hein

Offrez vous aussi du liquide vaisselle à votre mère pour la #fetedesmeres pic.twitter.com/28ZRj5DBex — AnnaR (@carpediem4lifeb) 25 mai 2018

Parmi les cadeaux traditionnels de la fête des mères, on retrouve souvent des accessoires ou des cours de cuisine. Mais aussi parfois, des idées plus insolites, comme cette promo sur les paquets de croquettes pour chat !

Si vous êtes perdu au milieu de toutes ces publicités sexistes, un chiffre devrait vous rassurer. Selon une enquête du site vente-privée.com l'année dernière, 55% des mères ont envie d'un cadeau, mais elles disent adorer les cadeaux "fait maison". Alors à vos dessins ou colliers de nouilles !