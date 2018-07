Les femmes ne congèlent pas leurs ovocytes pour la raison que vous pensez

publié le 03/07/2018 à 11:00

Beaucoup pensent que si les femmes s'inquiètent de leur horloge biologique et décident de congeler leurs ovocytes, c'est parcequ'elles veulent privilégier leur carrière avant d'avoir un enfant. Mais selon une équipe de chercheurs américains, ce n'est pas pour cette raison.



Le véritable problème à l'origine de ce phénomène est "le manque de relations stables avec des hommes engagés pour le mariage et la parentalité", explique une étude réalisée par des scientifiques dans des cliniques de fertilité aux États-Unis et en Israël.

"La plupart des femmes ont déjà atteint leurs objectifs professionnels, mais à la fin de la trentaine, elles n'ont pas réussi à trouver une relation durable avec un partenaire stable", souligne Marcia Inhorn, anthropologue de l'Université de Yale, dans un communiqué.

Dans cette étude, repérée par le site Jezebel, 85% des femmes interrogées choisissaient la congélation d'ovocytes en invoquant l'une de ces six raisons : elles étaient célibataires, divorcées, séparées, mères célibataires, travailleuses à l'étranger ou par choix vis-à-vis de leur carrière.

Les raisons professionnelles, pas prioritaires

"Les préoccupations professionnelles sont la raison la moins citée, même chez les femmes dont la congélation d'ovocytes est remboursée par leur assurance" pointe l'étude. Un point de vue que partage Myriam Levain, auteure de Et toi tu t'y mets quand ?, un récit qui traite justement de ce sujet d'actualité.