publié le 27/06/2016 à 07:13

Les festivals sont réputés pour être un véritable défilé de mode, où l'on peut facilement repérer des petites perles vestimentaires. Cette année, sur l'hippodrome de Longchamp, qui accueillait la 18e édition du festival Solidays, le pantalon, voire le sarouel, baba cool, était partout. Les festivalières ont voulu se la jouer cool et relax. Et comme on les comprend : il s'accorde avec tous les types de chaussures, baskets aussi bien que nu-pieds, et surtout, surtout, il est hyper confortable. Les motifs asiatiques (éléphants, buddha) reviennent beaucoup.



Il permet de se déhancher en toute tranquillité, bien dans son ses pompes. Et son pantalon. Si le temps était majoritairement ensoleillé, quelques gouttes de pluie ont su faire leur apparition, et là, une fois de plus, on a remercié notre pantalon large, qui nous a évité d'avoir les gambettes mouillées. Côté coiffure, les deux tresses collées de chaque côté du crâne, comme ci-dessous, ont remporté un grand succès. Soulignons qu'elles permettent de danser pendant des heures sans avoir à se recoiffer. Bref, au festival Solidays, côté mode, on fait dans le pratique et confortable !

#braids #goals via @getfashionvote @adidasoutlook A photo posted by F A S H I O N Z I N E ¿¿ (@fashionzine) on Jun 26, 2016 at 5:39am PDT