publié le 29/06/2016 à 10:30

Pour la première fois, Roxy et Courrèges dévoilent une collection capsule spéciale été et hiver. 16 pièces pour les jeunes femmes, du maillot de bain au legging, en passant par la veste de sport. Des couleurs blanches éclatantes avec un liseré orange, pour une tenue qui change du jogging foncé traditionnel. C'est dès le 13 juillet que la collection Roxy & Courrèges sera disponible sur le site de Roxy. la collection d'été sera accessible aux porte-monnaies de 59,95 à 135 euros. Quant aux tenues, elles sont portées par la surfeuse professionnelle Stephanie Gilmore (six fois Championne du Monde).



Roxy & Courrèges compte aussi sur la snowboardeuse Torah Bright (double médaillée olympique) pour la collection hiver. "Lorsque aime vraiment pratiquer un sport, on veut avant tout des vêtements qui nous permettent d’être au top de notre performance, où la fonction détermine la forme", réfléchit Frédéric Torloting, co-président de Courrèges. Côtés matières des pièces, il y a tout ce qu'il faut pour être à l'aise pendant l'effort, sans trop transpirer. Rendez-vous le 1er juillet ici pour découvrir toutes les pièces et dans les magasins Roxy pour vous faire plaisir ou vous donner une motivation pour faire du sport.