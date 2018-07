publié le 27/10/2016 à 14:00

Affirmer son pouvoir par le vêtement. Les sorcières des séries télévisées et des films d'hier et d'aujourd'hui ont souvent ce point commun : elles ne manquent pas de style. Souvent preppy - imaginez une étudiante dans une université huppée des États-Unis - le look de ces personnages de fiction relève d'une source d'inspiration non-négligeable pour nous, simples mortelles et fervente admiratrices de ces femmes. Par leur apparence physique et leur choix de vêtements, elles font transparaître leur pouvoir mais aussi leur confiance en soi et leur appartenance à une sororité soudée. Un Girl Power qui nous parle, forcément.



Exemple avec The Craft, teen movie culte des années 90 dans lequel une bande de copines utilise la magie et la sorcellerie à des fins personnelles. Sarah, Nancy, Bonnie et Rochelle sont au lycée, alors oui, elles sont jeunes et font des erreurs pour faire grandir le pouvoir de leur coven (leur groupe de sorcières). Mais plus elles affirment leur identité, plus leur look s'assombrit et se précise. Le deuil de la jeunesse ?

Vingt ans plus tard, American Horror Story consacrait sa troisième saison à un coven de sorcières en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Une région bercée par le mysticisme du vaudou et de la sorcellerie. Cette saison est un défilé de tenues plus cool les unes que les autres. Là encore, quand les sorcières doivent procéder à des rituels magiques puissants, elles se couvrent de belles robes noires et de chapeaux protecteurs. Ajoutés à cela des effets de ralenti dignes des plus grands moments de cinéma et vous le sentirez, ce sentiment d'assurance d'être une femme.