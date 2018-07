publié le 27/07/2016 à 12:38

Kenzo accessible pour tous les portes-monnaies ? C'est bien ce qui va se passer en novembre prochain. Pour la première fois, la marque japonaise collabore avec H&M pour une collection capsule. Au programme, des looks colorés et acidulés, symboles de Kenzo et les pièces fétiches de H&M. Oui, on a hâte de les voir en magasins ! Et quelques mois avant sa sortie, cette collection se dévoile dans trois premières images exclusives. Les prix ne sont pas encore communiqués, mais ils devraient être révélés avec la suite des images.



Alors à quoi on peut s'attendre ? Des imprimés sauvages avec des rayures noires sur des combinaisons bleu et rouge. Mention spéciale pour les bottes à talons rose. Vous l'aurez compris les rayures seront les reines de la rentrée. On pourra se la jouer "tigre fashion", sans en faire trop. Rendez-vous le 3 novembre sur le site H&M pour découvrir le reste des looks et les commander.

> KENZO X H&M