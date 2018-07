publié le 30/07/2016 à 07:52

Comment ne pas suer par 40 degrés ? C'est bien le casse-tête qui peut survenir pendant nos vacances. Surtout quand on n'a pas encore eu l'occasion de partir en vacances et de vivre en maillots de bain. On ne va pas non plus se promener avec des micro-vêtements, ni passer le reste de sa journée dans une baignoire froide. La clef d'une tenue lookée sans avoir trop chaud, c'est le choix des matières et des couleurs. Et oui, les vêtements qui respirent ça existent, tout comme les couleurs qui ne retiennent pas la chaleur.



C'est une évidence : lorsqu'il faut trop chaud, on évite les vêtements près du corps. Bienvenues alors aux jupes, robes, shorts et combishorts. Bien évidemment, si vous travaillez cet été, on privilégie les jupes ou robes aux shorts (qui donnent assez vite un look de vacances). Si vous n'êtes pas à l'aise dans ces vêtements, privilégiez les pantalons fluides plutôt que les jeans et les slims.

Mousseline, satin et dentelle pour être au frais

Le coton c'est la matière basique, mais en cas de canicule, il vaut mieux opter pour de la mousseline, dentelle ou satin. Votre peau respirera mieux et vous éviterez la case transpiration excessive. C'est donc le moment d'essayer des débardeurs en satin ou des tops en mousseline.

Évitez les couleurs foncées

On peut porter du noir tous les jours, mais 10 minutes en plein cagnard avec et vous serez une immense flaque d'eau. Les couleurs sombres sont donc à laisser au fond de votre placard, pour des couleurs claires et pastel. On évite les rouges un peu trop flashy si vous travaillez, mais vous pouvez porter du beige ou du gris clair. Faites-vous plaisir : c'est le moment de découvrir de nouvelles couleurs.

Laissez les pieds respirer

En avant pour les sandales et autres spartiates. Vos pieds seront mieux à l'air libre que confinés dans une paire de boots. On les évite trop fantaisistes pour se rendre sur le lieu de travail ou alors on choisit des baskets fines, comme des Vans ou des Converses basses. On n'oublie pas de bien se laver les pieds et de s'essuyer entre les orteils pour éviter les bactéries et la tendance "pieds qui puent". Dans tous les cas, choisissez une paire confortable.