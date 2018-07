publié le 28/04/2016 à 06:50

Et si vous mettiez un peu de wax, l'imprimé africain, dans votre placard ? C'est ce que propose ASOS sa ligne ASOS Africa x Chichia. Une collaboration inédite entre le site de vente en ligne et la marque londonienne. pour des tenues chic et preppy. Des imprimés de toutes les couleurs sur des robes, des T-shirts parfaits pour mélanger les genres et rehausser nos baskets ou vos chaussures ouvertes du printemps. Les pièces vont de 22 à 99 euros, disponibles sur le site ASOS. 42 styles sont ainsi disponibles pour le bonheur des porte-monnaie.



Derrière la marque Chichia London, c'est Christine Mhando qui est aux commandes. Sur le site ASOS, la styliste explique qu'elle voyage souvent en Tanzanie, ce qui l'inspire fortement. "J’ai un amour inconditionnel pour les imprimés, alors pour moi, un bel imprimé fait absolument tout et peut faire naître l’inspiration pour une collection entière", poursuit Christine Mhando. Le résultat de la collaboration ? Une collection qui en met plein les yeux, sans complètement vider votre budget. Mention spéciale pour les robes qui vous feront aimer le printemps avec ces différents imprimés chatoyants.