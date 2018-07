publié le 09/07/2018 à 11:10

Des insultes, des propos salaces, des messages violents et menaçants... Voilà le quotidien de certaines femmes journalistes sur les réseaux sociaux. Charlotte Namura, chroniqueuse sportive de Téléfoot sur TF1, en a assez et a décidé de dénoncer le cyberharcèlement dont elle est victime.



Ce samedi 7 juillet, la journaliste a publié sur son compte Twitter des captures d'écran de messages insultants qu'elle a reçu en privé. "Juste pour vous partager un peu de mon quotidien, très violent parfois", écrit-elle.

Sur les captures d'écran, on peut voir qu'elle répond à l'internaute "narkor8" et qu'elle a déposé plainte contre lui. Celui-ci prend peur et s'excuse. Charlotte Namura raconte être régulièrement victime de harcèlement en ligne. "Un truc violent de la sorte, c'est une fois par semaine en moyenne. Une réflexion misogyne, une insulte sexiste, une remarque sale en rapport au sexe, c'est tous les jours. Éduquez vos fils pour que jamais ils ne deviennent comme ça", écrit-elle dans un autre tweet.

Définition même de la c**** molle. Ma menace est bidon, j’ai pas le temps, mais ça suffit à révéler la connerie. Juste pour vous partager un peu de mon quotidien, très violent parfois. Force à vous mesdames. pic.twitter.com/oK6OrHiuDh — Charlotte N Guizonne (@CharlotteNamura) 6 juillet 2018

Après avoir signalé les messages insultants de l'internaute, la journaliste déplore la réponse d'Instagram qui explique ne pas avoir "trouvé d'infractions" à son règlement.