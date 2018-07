Comment trouver un stage quand on a aucune expérience ?

publié le 26/06/2016 à 08:00

Trouver un stage peut parfois être une vraie galère. La plupart des entreprises demandent une expérience, que vous n'avez pas forcément. Mais il ne faut pas avoir peur du CV vide, et surtout, ne pas avoir peur de relancer les employeurs. Il existe de nombreuses façons de se mettre en avant, et notamment de se démarquer des autres candidats grâce à une lettre de motivation.



Pour trouver une offre de stage, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à faire fonctionner votre réseau. C'est certainement la manière la plus efficace. Sollicitez vos professeurs qui ont certainement de nombreux contacts. Servez-vous également des outils en ligne, comme Yupeek, réseau social pour étudiants qui référence de nombreuses offres, ou LinkedIn. Voici quelques conseils à suivre pour optimiser ses chances de trouver un premier stage.

Détailler toutes ses expériences

Si vous n'avez pas de "vraies" expériences professionnelles, au sein d'une entreprise, vous avez néanmoins certainement déjà fait du baby-sitting ou un petit job d'été. Ou au moins le stage en observation de la classe de 3e. N'ayez pas peur de les indiquer sur votre CV ! Et surtout, de détailler vos missions. Si vous avez gardé un enfant tous les lundis pendant 1 an, décrivez votre expérience en quelques points clés, qui refléteront vos compétences et qualités. Par exemple, écrivez :



- Garde d'un petit garçon de 6 ans tous les lundis soir.

- Aide aux devoirs, préparation du repas.



Que vous ayez aidé aux devoirs prouvera que vous avez de la patience, que vous avez le sens de l'organisation. Mettez vos qualités en avant, appuyées par vos petites expériences. Soyez concises et précises dans vos descriptions, n'utilisez pas "je". Vous pouvez également vous créer un compte LinkedIn, et mettre un lien vers votre page depuis votre CV. Cela appuiera votre professionnalisme et prouvera que vous savez utiliser les outils de réseautage.

Différenciez-vous

Et si vous n'avez pas d'expériences du tout, pas de panique. Ce que les employeurs recherchent chez les stagiaires, c'est avant tout de la motivation. Au-delà de la classique lettre de motivation, il existe plusieurs manières de montrer que vous vous donnerez à 100% dans votre CV. Par exemple, vous pouvez prendre des classes en ligne dans le domaine de vos études. Vous pouvez suivre gratuitement des MOOCs, il en existe un très grand nombre et sur des sujets très variés. Cela prouvera que vous vous intéressez vraiment à ce domaine en particulier, et vous recevrez à la fin des cours un certificat, pour authentifier le tout. Un investissement qui paye et est apprécié des recruteurs.



Aussi, n'hésitez pas à détailler vos hobbies, surtout s'ils sont originaux : une personne unique, ça donne tout de suite envie de la rencontrer. Et vous pouvez tout à fait détailler des passe-temps qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'études. Si vous êtes fan de littérature médiévale ou que vous avez voyagé toute seule pendant un mois aux Philippines, les gens se souviendront de vous !

Mettez votre lettre de motivation dans le corps de l'e-mail

Les recruteurs n'ont pas beaucoup de temps, et ils n'ont certainement pas envie de lire une lettre de motivation à rallonge. Soyez concise, ne dépassez pas trois paragraphes, et indiquez vos motivations directement dans le corps de votre e-mail. Ça attirera directement l'attention, le destinataire n'aura pas à télécharger un fichier : cela lui simplifie la tâche. Évitez de commencer votre lettre par "je", montrez que vous êtes ouverte et que vous vous intéressez à l'entreprise. Vous pouvez commencer votre e-mail par une petite anecdote sur l'entreprise, par exemple.



Une dizaine de jours après avoir envoyé votre candidature, si vous n'avez pas de retour, n'hésitez pas à renvoyer un e-mail, voire à directement appeler ! Votre e-mail est peut-être passé à la trappe. Surtout, ne vous découragez pas et envoyez des candidatures à de nombreuses entreprises, grandes ou petites, chacune présente des avantages.



Concernant la fameuse question de la photo, faut-il en mettre une ou non, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de règles fixes, certains recruteurs préfèrent lorsqu'il y a une photo, mais ce n'est pas une obligation. Ne pas mettre de photo permet également de lutter sur le choix par le physique, qui est inacceptable. Si vous cherchez un stage à l'étranger, essayez de vous renseigner sur la politique appliquée dans le pays. Aux États-Unis, par exemple, personne ne met de photo sur son CV.