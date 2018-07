publié le 26/05/2017 à 14:00

C'est un road movie mélangé au voyage initiatique qu'ont proposé Cecilia Atán et Valeria Pivato au jury d'Un Certain Regard à Cannes, jeudi 25 mai. Dans La Fiancée du désert, les deux réalisatrices, argentine et chilienne, racontent l'histoire d'une femme qui va petit à petit se rendre compte qu'elle est une femme libre, libre de ses choix et de son chemin.



Teresa a 54 ans quand la famille dans laquelle elle a travaillé depuis ses 20 ans l'envoie loin de Buenos Aires faute de moyens. Elle doit rejoindre une autre partie de la famille, et cette route va être l'occasion pour elle de découvrir la vie, hors des sentiers jusqu'ici tout tracés depuis plus de trente ans.

Elle sort de sa zone de confort et ne va pas être déçue du voyage. Un beau film, malgré quelques longueurs et lenteurs, qui trace un tendre portrait de cette orpheline qui découvre une nouvelle vie, incarnée par la touchante Paulina García.

> LA FIANCÉE DU DÉSERT - Extraits du Film (Cannes 2017)

Une route longue mais initiatique

Alors qu'elle doit prendre le bus pour se rendre dans sa nouvelle famille pour "aider", comprenez qu'elle est femme à tout faire, Teresa oublie son sac dans le camion d'un forain un peu insistant. Pour retrouver ses affaires, elle va parcourir les routes argentines dans la roulotte de ce Gringo, un homme accueillant et chaleureux. La route est longue, autant pour les personnages que pour les spectateurs parfois, mais les différentes conversations poussées par le conducteur vont petit à petit mener Teresa à s'ouvrir à un monde inconnu.



Elle s'ouvre également à son compagnon de route, mais aussi à elle-même. Elle ouvre les voies de sa liberté de choisir sa propre direction. Elle qui est restée toute sa vie dans une seule famille à répéter les même gestes et ne connaître que ça.



Teresa est un personnage discret qui devient de plus en plus à l'aise à se confier, jusqu'à raconter la mort de ses parents dans un tremblement de terre quand elle était enfant. Ce voyage dans le désert argentin va lui faire pousser des ailes jusqu'à sa libération totale. Elle retrouve finalement son sac, se lâche une dernière nuit et repart poursuivre sa route, celle qu'elle trace désormais elle-même. La tête haute.



