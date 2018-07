Argentine : mobilisation à une semaine du vote sur l'avortement au Sénat

publié le 31/07/2018 à 17:50

À quelques jours du vote, les Argentines sont plus mobilisées que jamais. Après l'adoption en première lecture du projet de loi légalisant l'avortement, par les députés du Congrès, c'est maintenant au tour du Sénat de se prononcer. Le 8 août, il pourra adopter, rejeter ou modifier ce texte historique qui pourrait changer la vie de millions de femmes.



Actuellement, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est interdite, sauf en cas de viol ou de danger pour la mère. Le projet de loi autoriserait les Argentines à avorter jusqu'à 14 semaines après le début de la grossesse et garantirait la gratuité de l'IVG dans tous les centres de santé du pays.

En attendant le résultat de ce vote qui divise la société argentine, le pays reste très mobilisé. Ce lundi 30 juillet, des centaines de militants anti-avortement ont défilé dans les rues de Buenos Aires contre le projet de loi. Soutenus par l'Église catholique, ils espèrent que le président Mauricio Macri, qui s'est déclaré contre l'avortement, intervienne, mais des membres de son gouvernement ont assuré qu'il ne mettrait pas son veto à la loi si elle était approuvée.

Le 14 juin 208, lors de l'annonce du vote du Congrès en faveur du droit à l'avortement, des milliers d'Argentines ont explosé de joie dans les rues de Buenos Aires. Crédit : EITAN ABRAMOVICH / AFP

Pour répondre à ces militants conservateurs, des manifestations s'organisent pour défendre les droits des femmes. Le 25 juillet, des activistes ont défilé dans la capitale argentine, vêtues de capes rouges et de coiffes blanches. Il s'agit de la tenue des servantes dans le roman dystopique La Servante écarlate (The Handmaid's Tale) de Margaret Atwood, récemment adapté en série.



Depuis plusieurs mois, les militants et militantes pro-avortement se mobilisent pour défendre ce droit fondamental. Ils arborent souvent un foulard vert, devenu le symbole de la lutte pour le droit à l'IVG. Le 8 août, le vote du Sénat sera crucial et pourrait améliorer la vie de millions de femmes dans ce pays, où 500.000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année.