et AFP

publié le 31/05/2018 à 09:49

Jusqu’à cinq ans de prison et 300.000 riyals (plus de 68.000 euros) d'amende. Voici la peine que vont pouvoir bientôt risquer d’encourir les auteurs de harcèlement sexuel en Arabie saoudite. Le Conseil de la Choura, l'organe consultatif qui conseille le gouvernement saoudien, a en effet approuvé lundi 28 mai un projet de loi qui introduirait ces nouvelles sanctions.



Ce projet "est un ajout très important à l'histoire des réglementations dans le royaume", a indiqué Latifa al-Shaalan, membre du Conseil de la Choura, dans une déclaration relayée par le ministère de l'Information. "Il comble un grand vide législatif et c'est un moyen de dissuasion", a-t-elle ajouté.

La loi, qui doit encore être promulguée par le roi Mohammed ben Salmane, compte huit articles. Elle vise à "combattre le harcèlement, à l'empêcher, à punir les auteurs et à protéger les victimes afin de sauvegarder l'intimité, la dignité et la liberté personnelle qui sont garanties par la loi islamique", souligne la déclaration du Conseil de la Choura.

Des réformes assombries par des arrestations

Ce n'est pas la première mesure législative en faveur des femmes. Mahammed ben Salmane a levé l'interdiction des salles de cinéma, autorisé les concerts mixtes et réduit les pouvoirs de la police religieuse. Le 24 juin prochain, les Saoudiennes pourront également conduire une voiture en toute légalité. L'Arabie saoudite était le dernier pays au monde à leur interdire cette activité.



Ces réformes ont cependant été assombries par une vague d'arrestations de militants et militantes des droits des hommes et des femmes, dont des féministes.