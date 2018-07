AcneIsNormal : des photos pour briser le tabou de l'acné

publié le 21/04/2018 à 08:02

"Je suis tellement fatigué et énervé par Photoshop", "Aime-toi", "L'acné est normale". Voilà les messages (en anglais) que l'on retrouve tatoués temporairement sur les visages acnéiques des mannequins pris en photo par Peter de Vito.



Âgé de 20 ans, cet artiste new-yorkais a décidé de briser le tabou de l'acné. Lassé par les diktats de beauté, imposés par la société, il veut montrer que les corps sans retouches et sans artifices sont beaux. "Regardez la majorité des publicités et des magazines", a déclaré le jeune homme à i-D. "On ne parle que des manières de se débarrasser de l'acné. Les gens perdent confiance en eux".

Peter de Vito critique également l'usage des logiciels de retouches tels que Photoshop. Selon lui, ce dernier "conditionne la société en créant des standards de beauté irréalistes. Lorsque les gens ne correspondent pas à ces idéaux, il doutent d'eux-mêmes et pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur".

Les internautes s'y mettent aussi

Pour mettre fin à ses clichés, le jeune artiste a réalisé une série de photos mettant en valeur les peaux acnéiques, qu'il publie sur son compte Instagram. Le photographe souhaite redonner confiance aux jeunes qui se sentent complexés, en exposant des modèles libérés des stéréotypes.

Une publication partagée par PJ DeVito (@peterdevito) le 4 Sept. 2017 à 1 :12 PDT

Peter de Vito accompagne ses clichés du hashtag #AcneIsNormal. Son initiative a rapidement séduit les internautes, qui n'hésitent pas eux et elles aussi à poster des photos sans maquillage et sans retouche.

Cara Delevingne a validé l'initiative

Plusieurs stars ont salué l'initiative de Peter de Vito et ont relayé ses photographies, comme l'actrice et mannequin Cara Delevigne qui a partagé l'une de ses œuvres. "C'est incroyable de voir quelqu'un dont la plupart des photos sont retouchées être d'accord avec ce que je dénonce", a réagit le photographe dans Elle.



Dans ses photos publiées sur Instagram, l'artiste new-yorkais aborde d'autres thématiques du mouvement "body positive" : la masculinité, l'acceptation du corps féminin, les stéréotypes raciaux...