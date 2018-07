publié le 28/06/2017 à 11:26

Son petit nom : LELO. Sa mission : vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et d'une grossesse non désirée. Vous l'aurez compris, LELO est un préservatif. Mais celui-ci n'a rien à voir avec le bout de latex que vous connaissez. Il vient tout droit du futur (ou presque), et plus précisément d'une entreprise suédoise qui gagne sa croûte en fabriquant des sextoys.



Dans la vidéo de présentation, LELO est montré comme un gadget révolutionnaire. C'est intriguant comme tout bon coup marketing. Mais concrètement, que propose-t-il nouveau ?

LELO est en latex (naturel), peut-on lire sur le site du fabriquant, mais, comme vous pouvez le remarquer dans le spot publicitaire, la structure du préservatif n'est plus lisse mais présentée en "350 hexagones interconnectés". De quoi le rendre très résistant (mais pas indéchirable, attention).

Côté confort, cette structure "en nid d'abeille" permet également à LELO de ne pas glisser, tout en étant "légèrement lubrifié". Le secret pour un plaisir décuplé en toute sécurité ? À vous de tester !

LELO HEX™, pack de 36 pièces à 34,90 euros.