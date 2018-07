VIDÉO - Cette youtubeuse va vous donner envie de faire l'amour sous la douche

publié le 27/06/2018 à 15:18

L'été vient de commencer et la température remonte. Pour survivre aux fortes chaleurs, quoi de mieux qu'une bonne douche fraîche ? Et pourquoi pas en profiter pour inviter votre partenaire à vous rejoindre dans la salle de bains pour un moment coquin.



Celles et ceux qui ont déjà essayé de faire l'amour sous la douche savent qu'il faut être prudent pour éviter les glissades, et que l'eau n'est pas synonyme de lubrifiant. Pour garantir un moment de plaisir, sans jambe cassée ou irritation, la youtubeuse Clemity Jane, dont la chaîne est spécialisée sur la sexualité, a publié le 22 juin une vidéo où elle donne quelques conseils sur le sexe sous la douche.

"J'ai longtemps détesté ça", raconte la jeune femme au début de sa vidéo. "Pour moi, l'eau, ce n'est pas super agréable avec une pénétration. L'eau, ça ne glisse pas, ça fait effet ventouse, ça frotte".

La youtubeuse explique qu'elle a changé d'avis grâce à quelques accessoires à l'utilisation simple, mais qui permettent de passer un bon moment. Elle parle par exemple des poignées et des repose-pieds à ventouser contre la paroi ou le mur de la douche. Ils permettent de s'accrocher pendant les câlins avec votre partenaire, sans risque de glissade.



Clemity Jane présente aussi un gel douche comestible, pratique pour s'embrasser sans risquer d'avaler des composants toxiques. Elle rappelle également que l'utilisation d'un lubrifiants à base de silicone facilitera la pénétration et évitera des irritations ou des frottements douloureux.