publié le 27/04/2016 à 14:27

Cela peut être un fantasme pendant les vacances d'été ou une envie lorsque vous prenez une douche avec votre chéri(e). Faire l'amour dans l'eau, cela se prépare. Il y a quelques précautions pour profiter au maximum de ce moment intime. Car l'eau de mer ou la piscine peut déclencher des infections vaginales, mais aussi des glissades lorsque vous êtes sous la douche à cause du savon. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de se protéger avec un préservatif, pour éviter les MST et une grossesse non désirée.

1. Sel de mer et chlore de piscine : attention aux irritations

Cela peut être tentant de céder à l'appel du désir lors d'une baignade en plein été. Mais, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas aussi évident que dans un lit. Et oui, le sel de l'eau de mer ou bien le chlore d'une piscine peuvent être trop agressifs pour votre muqueuse. Il faut donc savoir que pendant le rapport, vous pourrez avoir des irritations, voire des brûlures. Rincez-vous bien à l'eau claire en sortant de l'eau avec un savon vaginal au PH neutre. Si vous avez des pertes abondantes et des démangeaisons : consultez un gynécologue.

Utilisez aussi un lubrifiant à base de silicone, non soluble dans l'eau. Car l'eau "lave" les sécrétions naturelles de votre vagin, ce qui peut rendre la pénétration difficile. Mais, si vous ne ressentez pas de plaisir ou que vous avez trop mal, dites -le à votre partenaire. Le plus important reste le plaisir.

2. Soyez discrets dans les lieux publics

Pour des ébats en toute tranquillité, préférez une heure tardive, lorsque la plage ou la piscine est vidée du monde. Sinon, votre aventure pourrait vous coûter cher : 5.000 euros d'amende, voire une condamnation d’un an à la prison pour délit d'exhibitionnisme. Oups... Évitez aussi de rentrer dans une piscine publique fermée la nuit : l'intrusion dans un bâtiment public en dehors des heures d'ouvertures est bien évidemment interdite.

3. Sous la douche et dans la baignoire : vérifiez vos appuis

On ne dit pas qu'il faut tout prévoir avant de vous rendre dans la douche avec votre partenaire. Seulement d'être consciente des endroits où vous pourrez prendre appui. Une glissade est vite arrivée entre le carrelage, les mouvements des deux corps et le savon. Il n'y a pas besoin de tenter des positions trop acrobatiques. Attention si vous utilisez du savon pour des massages coquins : il ne faut pas qu'il pénètre dans votre vagin, sinon vous pourrez être irritée. Comme dans la mer ou la piscine : vous pouvez utiliser un lubrifiant à base silicone.

4. Il ne faut pas zapper le préservatif

Chaque rapport doit être protégé, si vous n'avez pas fait les tests de dépistages au préalable et si vous n'avez pas de partenaires réguliers. Le préservatif vous protège des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Il est préférable de l'enfiler et de le retirer en-dehors de l'eau pour que cela soit plus pratique pour votre partenaire.