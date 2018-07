Michael Sheen et Caitlin Fitzgerald dans "Masters of Sex"

publié le 27/12/2017 à 14:30

On nous bassine chaque début d'année avec mais il y a bien une chose positive que permettent les nouvelles résolutions de début janvier : remettre les compteurs à zéro. C'est en effet l'occasion pour vous de prendre du temps pour vous concentrer sur vos envies et objectifs pour les douze mois à venir.



Qu'elles soient dédiées à votre organisation au travail ou dans vos études, un trait de personnalité, un engagement sportif, ces résolutions ne doivent en aucun cas vous compliquer la vie mais plutôt vous faire du bien. Il faut les voir comme un engagement positif et non comme une contrainte de plus dans votre quotidien. Et quoi de mieux que le sexe pour maîtriser cette subtilité du plaisir ?

Si 2017 rimait pour vous avec morosité, complexes et anxiété, cet article devrait vous aider à transformer votre sexualité vers plus de réjouissance et de sensualité.

1. Je révise les bases

À l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, de l'accès gratuit et illimité à l'information on pourrait penser que les femmes savaient déjà tout sur tout de leur anatomie, en particulier du clitoris, l'organe du plaisir.



Or, une Française sur cinq ne sait pas où se situe son clitoris, selon une étude réalisée par le laboratoire Terpan en février dernier en partenariat avec le magazine So What ?, tandis qu'une femme sur trois n'a jamais observé son intimité.



Alors qu'il a (enfin !) fait son apparition cette année dans un manuel scolaire, le clitoris était sur le devant de la scène en cette année 2017. Pour les retardataires, il est encore temps de (re)visionner ce court-métrage brillant consacré à ce "petit pénis" à l'histoire mouvementée. Pour aller plus loin, vous pouvez également jeter un œil à ce kit d'éducation sexuelle qui représente l'intégralité du sexe féminin et montre bien la forme et le rôle de chaque partie. Car pour mieux jouir de son corps et de sa sexualité, il convient de connaître avec quels instruments vous allez devoir composer (en solo ou en symphonie).

2. J'ose (me) dire ce qui me fait plaisir

Ce n'est pas vraiment un scoop : pour prendre votre pied, il faut d'abord savoir ce qui vous fait du bien. Notre conseil : explorer d'abord seule les sensations qui vous procurent le plus de plaisir. Des caresses, des tapotes, plusieurs zones à la fois, à l'aide d'un sextoy... Après cet exercice en solitaire, vous serez plus à l'écoute de vous-même et il sera plus facile pour vous de communiquer avec votre partenaire sur vos préférences sexuelles.



3. J'arrête de me comparer

Votre meilleure amie vous rappelle à la moindre occasion la nuit de rêve qu'elle a passée avec "le sosie de Ryan Gosling" sur une plage de Sardaigne ? Votre ami d'enfance vous conte à quel point il a une vie sexuelle active "quasi sept jour sur sept" avec son copain depuis trois ans qu'ils sont ensemble...



Arrêtez tout de suite de vous poser ces questions : non, votre vie sexuelle ne vaut pas moins que quelqu'un si vous n'avez "que" des rapports sexuels occasionnels. Vos expériences vous appartiennent et jamais vous ne devriez vous sentir obligée de faire quelque chose sous la pression de ce que vous pensez être "meilleur" ou "normal" en terme de sexualité.

4. Je n'envisage plus sexe comme une performance

Ne courez pas après les performances. Arrêtez de compter le nombre de fois où vous avez fait l'amour en une semaine, cela met la pression pour rien. Suivez plutôt votre instinct, vos envies. Ne courez pas non plus après l'orgasme que vous n'arrivez pas encore à atteindre ou s'il ne se manifeste qu'une fois sur trois. L'orgasme, comme la pénétration, n'est pas la finalité, le but ultime du rapport sexuel.



5. Je change de contraception si elle affecte ma libido

Certaines pilules contraceptives ont pour effet secondaire - outre la prise de poids ou l'acné - de faire baisser la libido. Si vous avez l'impression que votre envie de faire l'amour a baissé depuis que vous prenez la pilule ou que vous en avez changé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en parler à votre gynéco.



6. Je prends ma santé sexuelle au sérieux

Des douleurs à l'entrée du vagin rendent vos rapports un chouilla douloureux ou, au contraire, la pénétration vous est impossible ? Vous n'avez plus de désir pour votre partenaire ? Ces troubles de la sexualité peuvent avoir un fort impact sur votre vie du quotidien ou votre relation avec votre partenaire. En 2018, n'attendez plus : consultez un ou une spécialiste.



Il n'y a aucune honte à ne pas être en accord avec son corps, à ne pas jouir de sa sexualité. En parler à un ou une spécialiste vous permettra d'y voir plus clair et de résoudre le problème. Quelques semaines peuvent suffire à certaines femmes pour aller mieux. D'autres prendront plus de temps pour guérir de ce dont elles souffrent.

7. Je n'accepte aucune violence

Impossible de passer à côté des violences faites aux femmes cette année et c'est tant mieux. Les mouvements #MeToo ou #BalanceTonPorc ont permis de mettre sur le devant de la scène qu'il existait non pas une violence mais des violences.



Elles se traduisent dans les mots, les gestes, au travail, à la maison, dans la rue ou dans l'acte sexuel. Rappelons-le une bonne fois pour toutes : aucun rapport ne devrait être justifié par la peur de déplaire ou d'être perçue comme "coincée". Aucun rapport ou geste à caractère sexuel ne devrait exister sous la contrainte qu'elle soit physique ou morale.



Si vous avez connu une situation de violences sexuelles, des numéros d'urgences existent (dont le 3919 qui est anonyme et gratuit) et vous aideront dans vos démarches, que vous ayez décidé de porter plainte ou pas.