publié le 21/07/2019 à 21:05

Que votre enfant soit tout juste en âge de poser des questions ou déjà ado, il existe des ressources adaptées à ses envies et ses besoins pour l'éduquer à la sexualité. Dans le premier épisode du podcast, Les Françaises au lit, adapté d'un documentaire de Téva, Alix, 20 ans, raconte par exemple que sa mère a choisi de lui transmettre des informations non pas par la parole mais grâce à un livre : Le Dico des filles.

Claire Alquier, sexologue à Paris, confirme que les parents n'ont pas besoin de tout expliquer eux-mêmes à leurs enfants, d'autant plus si elles ou ils ressentent une certaines gênes à l'égard de ce type de discours.

Heureusement, grâce à Internet et au travail de plusieurs associations par exemple, il existe aujourd'hui de nombreuses sources vers lesquelles diriger vos enfants pour une approche saine et complète de la sexualité.

Des livres pour les plus jeunes

Le guide du zizi sexuel Crédit : Éditions Glénat

Le Guide du zizi sexuel de Hélène Bruller et ZEP est un classique paru pour la première fois aux éditions Glénat en 2001 et s'adresse aux 9-13 ans. L'ouvrage répond à plusieurs questions comme : "c'est quoi être amoureux ?", "comment on embrasse sur la bouche ?", "c'est quoi faire l'amour ?" ou encore le "comment naissent les bébés". Son prix : 10,50 euros.

"Balthazar et comment sont faits les bébés ? Crédit : Éditions Hatier Jeunesse

Balthazar et Comment sont faits les bébés ? est un livre issue de la pédagogie Montessori écrit par Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Publié aux éditions Hatier jeunesse, il s'adresse aux très jeunes enfants (dès 4 ans) et leur permet de comprendre "comment sont faits les bébés". Son prix : 12,75 euros.

"Le corps" Crédit : Éditions Larousse

Le corps de la collection "Ma baby encyclopédie" des éditions Larousse est un ouvrage parfait pour expliquer aux plus petits comment se compose le corps humain. Car la sexualité n'est pas qu'une affaire de sexe et de reproduction. Son prix : 6,90 euros.

Des vidéos pour les un peu plus grands

Le clitoris, un court métrage animé, réalisé par Lori Malépart-Traversy, et qui fait le tour en trois minutes seulement de l'histoire de cet organe du plaisir mais aussi de sa géographie : la partie visible est son gland et il est surmonté de deux branches d'une dizaine de centimètres chacune. Une vidéo à montrer aux pré-ados et aux ados.



La chaîne YouTube de PureHumanSoul : les ados et jeunes adultes la connaissent peut-être déjà. Chloé est une jeune femme de 21 ans, en formation pour devenir sexologue mais elle diffuse déjà son savoir en vidéos pour éduquer les internautes à la sexualité. Tous les sujets y passent avec bienveillance et simplicité.

> Clitoridienne ou vaginale ? (+LSF) #12

La chaîne YouTube de Dans ton slip ! : cette association a été créée en 2017 et propose des vidéos (pour un public adolescent et de jeunes adultes) à la fois ludiques et pédagogiques ayant pour objectif d'éduquer à la sexualité et à la santé sexuelle de la façon la plus inclusive possible. Pour ne rien gâcher, l'intégralité des contenus est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.



Les Françaises au lit : ce documentaire de Téva donne la parole à une vingtaine de femmes entre 19 et 78 ans. Toutes parlent sans tabou de leur sexualité, de leur rapport à leur corps ou à l'amour. Des voix qui font du bien et à retrouver tout au long du podcast éponyme dès l'adolescence.



Viva la Vulva : cet autre documentaire de Arte raconte comment les parties génitales féminines ont été traitées au fil des cultures et des époques et offre un discours inspirant pour s'affranchir des diktats, ceux qui s'invitent jusque dans nos sexes féminins. Un documentaire à regarder que l'on soit homme ou femme, ado ou adultes.

Des associations pour celles et ceux en âge d'avoir une sexualité

Le Planning familial est l'association la plus répandue et connue quand on parle de santé sexuelle. RDV sur son site pour obtenir des informations sur la contraception, l'avortement ou encore les infections sexuellement transmissibles. Les ado et jeunes adultes peuvent s'y rendre gratuitement et de façon anonyme pour rencontrer une ou un professionnel, bénéficier d'un dépistage gratuit, d'une consultation pour avoir accès une contraception, etc.



Le Cabinet de curiosité féminine : cette association basée à Paris s'intéresse à la sexualité. En plus d'organiser des ateliers à Paris et dans d'autres villes de France sur divers sujets, elle propose sur son site des ressources telles que des articles et des podcasts pour creuser des sujets précis. Un contenu pointu à mettre entre les oreilles de jeunes adultes.



Les Chahuteuses est un collectif qui œuvre pour une "sexualité joyeuse" en organisant des événements tels que des ateliers, des conférences, animations ou projections-débats. Un bon moyen de démystifier la sexualité dans un environnement sécurité pour les jeunes adultes.

Des sites pour compléter l'apprentissage

Onsexprime.fr : est un site conçu sous l'égide de Santé publique France, un établissement public placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Santé. Vous y trouverez de nombreux outils, adaptés à différents âges qu'il s'agissent de vidéos ou de textes pour parler de sexualité, du corps humains, de plaisir, de couples ou de questions d'égalité.



Sexy Soucis : baptisé le "google du cul", ce site permet d'avoir accès à un large choix de questions posées par des internautes au sujet de la sexualité et de, bien sûr, trouver une réponse. Manque de désir, virginité, question d'identité... Sexy soucis aborde de nombreuses thématiques tout en ayant une vision très inclusive de la sexualité.



RTL Girls : notre site aussi dispose de ses propres contenus sur la sexualité allant de conseils à des témoignages et autres réflexions sur le sujet.