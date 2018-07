Crédit : © 2014 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO

publié le 30/08/2016 à 06:38

La rentrée, ce n'est pas que du négatif. D'accord, on dit au revoir au bord de mer, aux grasses matinées toute la semaine, aux soirées chaudes, à deux mois sans un devoir sur table, aux baignades, au maillot de bain, au bronzage... D'accord. Mais la rentrée ce n'est pas que synonyme de professeurs, de cours et d'heures de colle. La rentrée, c'est aussi retrouver ses amis, sa chambre et ses petites habitudes.



Parfois, on a laissé un amour à qui l'ont a fait des adieux déchirants fin juillet, pour l'oublier quelques jours plus tard dans les bras d'un(e) autre. Le retour en classe peut être synonyme, dans ce genre de cas, d'un douloureux retour à la réalité. C'est pourquoi Girls.fr vous démontre pourquoi c'est une meilleure idée d'arriver au premier jour des cours fraîche et célibataire, au mieux pour aborder une nouvelle année.

1 - Éviter les crises de jalousie post-vacances

Et la première des raisons, c'est d'éviter que l'on vous prenne la tête dès le début de l'année. Comment se lancer dans une nouvelle ère avec la tête toute nouée de reproches et d'insultes à cause d'une dispute amoureuse ? Impossible. Car votre amant(e) d'avant-vacances va forcément vous demander si pendant l'été, vous avez réussi à rester fidèle. S'en suivront inévitablement des crises de jalousie absurdes qui déboucheront certainement par une rupture dans les larmes et les cris.

2 - Et de devoir tout avouer

Surtout que si vous êtes honnête, vous allez bien finir par tout lui avouer et lui dire que oui, vous avez compenser son absence en vous réconfortant dans les bras d'un(e) autre. Si vous avez eu le courage de vous séparer avant ces crises, vous n'aurez plus de comptes à lui rendre et pourrez profiter d'un nouveau départ pour la nouvelle année.

3 - Être ouverte aux nouvelles rencontres amoureuses

De plus, nouvelle classe veut dire nouvelles rencontres. Et pourquoi pas amoureuses ? Avec un(e) partenaire dans les pattes, beaucoup plus difficile d'aller chercher ailleurs, alors que cette nouvelle année promet des découvertes inédites. Sentez vous libre de tomber sous le charme d'une nouvelle conquête.

4 - Être prête pour un nouveau départ

Célibataire, vous serez désormais libérée de toute contrainte et vous pourrez repartir à zéro pour un nouveau départ et une grande année qui vous attend. Sentez-vous pousser des ailes pour voler jusqu'à juillet prochain, et aux prochaines grandes vacances.