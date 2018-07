Nos ex et leurs points communs

publié le 28/03/2017 à 11:22

Tout le monde a un "type". C'est en tout cas ce qu'affirme une étude réalisée par des chercheurs californiens. Ces scientifiques ont prouvé que tous nos ex avaient plusieurs points en commun. Publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, l'étude a été réalisée sur un panel de 1000 personnes, hétérosexuelles. Elle prouve que, en fonction de l'endroit où vous vivez et selon la catégorie sociale dans laquelle vous évoluez, les personnes avec qui vous vous mettez en couple diffèrent.



En fait, les personnes que l'on rencontre partagent beaucoup de similarités, qu'elles soient physiques, mentales ou culturelles. Trois études ont été croisées par les scientifiques, dans le rapport publié au début du mois de pars par l'Université de Californie. Outre le facteur géographique qui influe sur vos relations, vos ex-partenaires partagent également des points en communs physiques.

L'endroit où vous vivez décide pour vous

Le premier point dégagé par cette étude, c'est que l'endroit où vous vivez exerce une influence sur vos rencontres. Logique. Il est plus facile de sortir avec quelqu'un que vous croisez près de chez vous, qu'un autre sur qui vous n'êtes pas susceptible de tomber. Aller à l'école ensemble, à la fac ou travailler au même endroit facilite les approches.

Même chose pour le niveau d'éducation, vous fréquentez les mêmes lieux, la même université, ainsi que pour la religion qui devient un autre point d'accroche : la façon de vivre. Autant d'exemples qui déterminent vos relations, l'environnement jouant ici un plus grand rôle que vos préférences en matière de partenaires.

Vos ex ont le même attrait physique

L'autre fait principal dégagé par ces scientifiques californiens, c'est que tous vos ex ont en fait nombre de points communs physiques. Ils ont tous le même attrait, le même niveau de charme et de beauté, et ce, qu'on parle d'une relation de longue comme de courte durée.



"Dans le processus de sélection des partenaires, les gens peuvent avoir du mal à faire la différence entre ceux qui s'avèrent être temporaires, à court-terme et ceux à long-terme", est-il expliqué dans le rapport. Sachant que, selon une autre étude, les gens "beaux" ne seraient attirés que par les gens "beaux", et auraient plus de difficultés à rester en couple durablement.



Quoi qu'il en soit, si un ex est un ex, c'est qu'il y a bien eu une raison de rupture, et qu'il est peut-être préférable d'en rester là.