publié le 29/08/2016 à 20:35

Vous vous sentez l'âme d'une dominatrice ? La position du contorsionniste sera parfaite pour l'occasion. Pour la réaliser, rien de bien compliqué. Il suffit que l'homme s'allonge au bord du lit, le haut du corps hors du matelas et la tête qui vient s'échouer sur le sol. Vous n'avez plus qu'à vous placer à califourchon sur lui et maîtriser la situation.



"On se sent un peu acrobate", pour Julie selon qui "on mène la danse". Avec Amine, son petit ami, comme Sarah et Pierre, ils ont accepté de tester 40 positions du Kamasutra pour Girls.fr et ses lectrices pendant l'été. Mais il est difficile d'embrasser son partenaire, ce qui est un véritable inconvénient pour Sarah. Côté masculin, "on se laisse complètement aller, ce qui n'est pas désagréable", témoigne Amine. Selon Pierre, elle est "parfaite après une fellation."

Pour elle

Les avantages :

Pour Julie : "Une position complètement inhabituelle et plutôt cool à découvrir. On se sent un peu acrobate. On domine complètement le truc, on choisit le rythme, on mène la cadence."



Pour Sarah : "On peut absolument tout faire et profiter pleinement du membre de notre homme. C'est l'occasion de faire de l'exercice en se faisant du bien. La pénétration peut être profonde on peut varier l'angle et gérer le rythme comme on l'entend, c'est optimal."



Les inconvénients :





Pour Julie : "Ça fait rapidement mal aux jambes, on est un peu dans une position de crapaud. On peut se reposer un peu sur les bras pour se soulager, mais le mec ne peut pas vraiment bouger pour effectuer les va-et-vient à notre place dans ce cas-là. Je pense qu’il faut s'entraîner pour trouver la bonne balance."



Pour Sarah : "La bouche et le visage de notre homme sont un peu loin et on peut avoir la sensation d'avoir juste un objet sexuel planté sur un lit sur lequel on peut s'amuser. L'inclinaison du sexe peut être un problème, il faut alors bien viser et ne pas faire mal au partenaire."



Les difficultés :



Pour Julie : "Pas de difficulté particulière."



Pour Sarah : "On peut avoir des douleurs musculaires à force de répéter le mouvement mais comme on mène la danse on peut trouver des alternatives pour ne pas se fatiguer."

Pour lui

Les avantages :



Pour Amine : "On se laisse complètement aller et dominer par la partenaire, ce qui n’est pas déplaisant."



Pour Pierre : "Quel plaisir de se laisser aller ainsi en arrière et de laisser la femme s'amuser sur notre sexe. On se sent être un jouet sexuel. Position parfaite après une fellation, on a le sentiment que notre partenaire s'occupe de nous et qu'on a uniquement à se concentrer sur le plaisir."



Les inconvénients :





Pour Amine : "Éviter les mouvements du bassin ça peut faire mal au dos dans cette position…"





Pour Pierre : "Si on veut se relever pour prendre un peu les choses en main ou juste toucher ou embrasser sa partenaire on est un peu bloqué. Le sang monte à la tête si on se laisse aller dans le vide trop longtemps et que notre tête ne repose pas sur quelque chose."



Les difficultés :



Pour Amine : "Aucune."



Pour Pierre : "Aucune."





Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.





Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.