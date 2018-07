publié le 25/07/2016 à 07:40

La femme entre contrôle et abandon, c'est ce qui vous attend si vous vous tentez à l'union du scorpion. Pour cette position issue du Kamasutra, la femme doit d'abord s'asseoir dos à son partenaire, à califourchon, pour ensuite se laisser tomber en arrière et ainsi former l'union du scorpion.



Si elle ne permet pas une pénétration très profonde selon les témoignages de deux couples - Julie et Amine et Sarah et Pierre qui ont accepté pendant l'été de tester 40 positions et de témoigner pour la rédaction de Girls.fr et ses lectrices - elle est néanmoins parfaite pour "toucher la partenaire" quand on est à la place de l'homme. Il peut stimuler tous les organes de le femme qui peut, du coup, "se laisser complètement aller" à son plaisir. Attention toutefois aux sorties imprévues du sexe de l'homme.

Pour elles

Les avantages :



Pour Julie -> "C'est une position un peu câline pendant laquelle il peut vraiment nous caresser partout, ce qui ajoute vraiment un plus."



Pour Sarah -> "Il s’agit d’une position originale qui change des positions que l’on fait habituellement. La femme est au-dessus et c’est elle qui décide de tout. L’homme est bloqué sous le poids de notre corps, c’est donc nous qui décidons, ce qui est très excitant. Il peut toucher tout notre corps, nos seins, nos cuisses, et même stimuler notre clitoris. La femme lâche complètement son dos sur son partenaire, et peut se laisser complètement aller. Cette position est très agréable pour une femme souple."



Les inconvénients :





Pour Julie -> "Au début, on ne sait pas vraiment comment se mettre. C'est difficile de trouver comment faire les mouvements mais finalement, des va-et-vient doux et une pénétration peu profonde suffisent."



Pour Sarah -> "Les mouvements sont assez limités à cause de la position des jambes. On ne peut pas maîtriser tous les mouvements que l’on souhaiterait faire. Il s’agit donc d’une position de transition : on ne reste pas comme ça pendant tout l’acte. De plus, le sexe du partenaire peut assez facilement sortir de notre vagin, et la pénétration n’est pas très profonde."



Les difficultés :





Pour Julie -> "Comprendre comment se mettre et c'est assez difficile de faire les mouvements. Elle peut devenir inconfortable, voire douloureuse dans les cuisses au bout d'un moment."



Pour Sarah -> "Si on n’est pas assez souple, cette position peut faire mal aux cuisses et au dos."

Pour eux

Les avantages :





Pour Amine -> "Une position simple et qui tient chaud. idéale un soir d'hiver devant la cheminée. Elle permet de procurer plus de plaisir à la fille parce qu'on peut stimuler son clitoris ou lui caresser un sein."



Pour Pierre -> "La meilleure position possible pour toucher le corps de sa partenaire. On peut la saisir par la taille, lui malaxer les seins, lui caresser le sexe et même se caresser les testicules pendant qu’elle s’agite sur notre sexe. C’est elle qui mène la danse mais on peut quand même ralentir ou accélérer le rythme tant on peut l’attraper entièrement. Les bisous sont aussi possibles."



Les inconvénients :







Pour Amine -> "Ce qui est dommage avec l'union du scorpion, c'est que la pénétration n'est pas très profonde."



Pour Pierre -> "La pénétration n’est pas très profonde et l’angle de pénétration n’a peut-être pas le meilleur."



Les difficultés :





Pour Amine -> "Aucune."



Pour Pierre -> "Le sexe risque de sortir à tout moment et il est difficile de faire de bons et grands va-et-vient."







Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.



Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.