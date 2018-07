publié le 31/08/2016 à 07:40

L'union de l'Arc de triomphe donne "l'impression que les deux corps ne font plus qu'un". Pour cette position, la femme vient enfourcher le corps de son homme assis les jambes tendues, et va se laisser tomber en arrière en ramenant le torse de son partenaire vers elle.



Les deux corps sont complètement collés l'un à l'autre, d'où cette impression livrée par Pierre, qui, avec sa copine Sarah, comme Amine et Julie, ont essayé 40 positions du Kamasutra pendant l'été pour Girls.fr et ses lectrices. Du côté des femmes, c'est une position "hyper agréable" qui offre des sensations de "relâchement et détente" alors que côté hommes, on se réjouit d'un "rapport très tendre et très sensuel". D'autant que selon eux, elle n'engendre pas beaucoup d'inconvénients ni de difficulté, pour elle comme pour lui.

Pour elle

Les avantages :

Pour Julie : "La mise en place de la position est hyper agréable : on place nos jambes de chaque côté de notre partenaire et on se laisse aller en arrière, on relâche la tête et tout le haut du corps pour le laisser maîtriser les va-et-vient. Les cuisses sont étirées, on pourrait penser que ça fait mal mais ça procure plutôt une sensation de relâchement, de détente. Il peut nous caresser le ventre et les seins."



Pour Sarah : "On se sent super sensuelle de basculer comme cela en arrière après une position ou l'on chevauche son partenaire et où l'on mène la danse. Notre partenaire s'enroule presque autour de nous en nous pénétrant. Le câlin et le contact est des plus total et agréable. La pénétration est profonde et très agréable, les corps s'emboîtent parfaitement."



Les inconvénients :





Pour Julie : "La femme n'est pas très active. On peut toujours attraper les chevilles de notre partenaire pour nous aider à prendre part aux va-et-vient. C'est malheureusement la seule partie que l'on peut toucher, ce qui est un second inconvénient."



Pour Sarah : "Quand on se penche ainsi en arrière on perd le contrôle du rythme des pénétrations. La position peut faire mal au dos à force."



Les difficultés :



Pour Julie : "Pas tellement de difficulté dans cette position. Attention peut-être à ne pas la faire trop longtemps, ça pourrait faire mal aux genoux."



Pour Sarah : "Il peut être difficile de se relever si l'on veut changer de position. On ne peut pas trop aider notre partenaire à gérer les va-et-vient dans cette posture."

Pour lui

Les avantages :



Pour Amine : "Il est facile d'être assis jambes tendues. Suivant comment ma partenaire incline son bassin, pénétrer son vagin ou son anus est possible. Dans cette position, ses fesses sont bien contractées et il est très agréable de les prendre dans mes mains, de remonter le long de ses hanches jusqu'à ses seins, lui serrer le cou et lui glisser un doigt dans la bouche. Ce qui nécessite un peu de souplesse néanmoins."



Pour Pierre : "Une position similaire à celle de la lune mais plus simple à réaliser. Elle offre un contact avec la partenaire et la possibilité d'un rapport très tendre et très sensuelle. On peut toucher de partout sa partenaire qui est dans une posture très sensuelle et excitante. La pénétration est profonde. Les deux bassins bien calés ensemble donne l'impression de ne faire qu'un."



Les inconvénients :





Pour Amine : "Pas vraiment d'inconvénient, la position est facile à mettre en place et la transition avec une autre position est simple, la partenaire peut par exemple se redresser et prendre appui sur ses pieds."





Pour Pierre : "Il n'est pas très agréable et pratique de faire des va-et-vient. On peut se sentir un peu ridicule de devoir bouger dans cette position. C'est comme essayer d'avancer sur ses fesses en tailleur sans utiliser ses bras."



Les difficultés :



Pour Amine : "N'étant pas du genre à pouvoir toucher mes orteils les jambes tendues, je ne peux pas aller assez loin pour me lover contre ma partenaire. En forçant un peu, et ça tire, et en lui soulevant le bassin avec mes bras, j'arrive cependant à lui embrasser le ventre."



Pour Pierre : "Faire des va-et-vient sans perdre la pénétration avec sa partenaire."





Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.



Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.