"GQ" s'attaque aux relations femmes-hommes dans une société post-Weinstein

publié le 31/01/2018 à 07:27

"Après le séisme provoqué par l’affaire Weinstein, où en sont les hommes dans leurs rapports aux femmes ?", se demande le magazine GQ dans son prochain numéro, à paraître mercredi 31 janvier. Pour répondre à cette question, la publication française a lancé avec l'institut Ipsos un sondage intitulé "Les hommes et le sexe en 2018". L'objectif ? Déterminer les "craintes" et les "désirs" des hommes (hétérosexuels) concernant le féminisme, le sexe et la manière d'envisager une relation avec leur partenaire.



Résultats : 30% des 800 hommes de 18 à 65 ans interrogés "craignent que l'affaire Weinstein tende les relations" entre les femmes et les hommes tandis que 31% "veulent croire au contraire que ça va s'arranger", peut-on lire dans ce sondage loin d'être bienveillant envers les femmes.

Des clichés et une évolution des mentalités

En effet, toujours selon ce sondage, 73% des sondés assurent que "les femmes sont attirées par le pouvoir", 72% qu'hommes et femmes n'ont pas la même libido.

Preuve que le travail pédagogique contre les clichés liés aux genres et à la sexualité a encore de beaux jours devant lui mais que les mentalités sont en train d'évoluer : seulement 9% des hommes estiment que "le féminisme est une régression pour les hommes" et 79% des hommes "aimeraient que les femmes soient plus séductrices".



"Sexe : et si on changeait de positions ?", dossier à découvrir dans son intégralité dans le 117ème numéro de GQ en kiosque dès le 31 janvier 2017.