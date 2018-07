publié le 29/06/2017 à 07:15

Préparez-vous à avoir chaud en cette fin de semaine. Le Festival du Film de Fesses fait son retour dans le centre historique de Paris pour sa quatrième édition à découvrir du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet.



Au programme : une rétrospective de film olé-olé, un panorama qui prend la température de la création contemporaine, une sélection de courts-métrages et plusieurs événements où légèreté rime avec vivacité, fraternité, sororité et... doigté. Pour être sélectionnés au Festival du Film de Fesses, les conditions sont simples : contenir des scènes érotiques explicites ou implicites et ébaucher une approche intéressante et originale de ce même thème.

Impulsé par une mouvance féministe, le FFF met cette année en avant les femmes réalisatrices avec une nuit complètes durant laquelle leurs œuvres seront programmées. La rédaction de Girls de son côté vous propose sa propre sélection de films, à découvrir en ligne ou au cinéma.



"Le Clitoris"

Le Clitoris est un court-métrage réalisé par Lori Malépart-Traversy et raconte l'histoire de cet organe encore trop souvent négligé. Ce dessin animé ludique, mis en ligne au milieu du mois de juin, cumule déjà plus de 4 millions de vues.

"Vibrato"

On est en 1899. Une femme qui vient de perdre son époux confie à son amie toutes les "folies" qu'ils ont fait dans leur palais, leur "bordel". Rien que d'y penser, elle se sent toute humide, même.



"Dream Boat"

La bande-annonce nous donne déjà envie. Dream Boat est un documentaire réalisé par Tristan Ferland Milewski. Ce dernier s'est infiltré sur un bateau, lieu de décor d'une immense fête gay. Entre quête d'amour et plaisirs charnels, ce documentaire montre également à quel point ces lieux peuvent faire du bien. En particulier à ceux qui vivent dans des pays où l'homosexualité est interdite. Au cinéma depuis le 28 juin.

"Abstract Porn"

Du "porno abstrait", qu'est-ce que c'est ? Découvrez-le en seulement trois minutes dans ce court-métrage intelligemment réalisé par Alex de Europa. De quoi regarder l'oreille de votre voisin d'une manière tout à fait différente.



Pour découvrir le programme du Festival du Film de Fesses, rendez-vous sur le site officiel de l'événement.