publié le 30/05/2016 à 07:30

On s'est toutes posé la question. Le moment où les sentiments apparaissent, les sourires un peu niais, l'envie irrésistible d'être toujours dans les bras de son chéri(e)... C'est ça l'amour ? Il y a certains signes qui ne trompent pas. Et c'est normal d'avoir peur puisqu'on ne maîtrise pas très bien ce qui passe dans notre cœur et notre tête. Mais, on peut aussi en souffrir avec la jalousie, ou les amours à distance. Cependant, le sentiment amoureux est une puissance encore plus forte que la Force de Star Wars.



Si l'on devait résumer le sentiment amoureux, ce serait un peu compliqué. Mais, il y a quand même quelques signes qui ne sont pas anodins. On peut presque tout les ressentir, que ce soit en couple ou non. Et même si les petits papillons été remplacés par les textos mignons, les soirées romantique s et tous ces moments qui vous font battre le cœur avec votre partenaire.

1. Vous pensez tout le temps à votre chéri(e)

Nuit et jour, votre chéri(e) est ancré(e) dans votre tête. Et ce n'est pas forcément parce que vous écoutez sa chanson préférée, ou que vous travaillez au même endroit... Cela ne s'explique pas vraiment, mais il/elle toujours avec vous. Bon, il faut faire attention de penser à vous aussi !

2. Vous souriez dès que vous êtes ensemble

Même si vous êtes fatiguée, malade, stressée, c'est toujours avec le sourire que vous accueillez l'élu(e) de votre cœur lorsque vous vous retrouvez. Et même s'il/elle est plus timide et moins expressif que vous, vous affichez toujours votre bonne humeur.

3. Vous avez souvent cette réaction quand vous avez un texto

Un texto cela fait toujours plaisir. Mais les siens sont spéciaux, des mots qui vous font oublier vos journées pourries, les embrouilles avec vos parents ou les mauvaises notes.

4. Vous lui pardonnez presque tout

Pas facile de toujours rester énervée quand on est amoureuse. Ou au contraire, cela vous rend encore plus colérique que d'habitude. Mais pour le moment, restons sur le moment où justement vous n'arrivez pas à bouder très longtemps et vous vous excusez même lorsque ce n'est pas votre faute. Attention de ne pas vous laisser marcher dessus !

5. Vous vous comprenez avec le regard

Ici, c'est un signe de la complicité dans votre couple. Mais, c'est intimement lié à au sentiment amoureux qui vous donne l'impression de ne former qu'une seule personne. Très pratique de se comprendre en un regard, ou même d'anticiper ce que votre chéri(e) a envie de faire.

6. Vous oubliez vos "petits défauts" dans ses bras

En étant amoureuse, on peut moins ressentir des complexes. D'ailleurs, votre partenaire vous dira souvent que vous complexez pour rien. mais avec le sentiment amoureux, vous arrivez à plus vous lâcher et oublier les quelques petits "défauts" que vous pensez avoir.

7. Vous l'admirez

Objectivité 0 dans ce passage. Votre chéri(e) sera toujours meilleur par rapport aux autres garçons et filles. Force physique, humour, intelligence, tout est (presque) parfait chez lui/elle.

8. Vous êtes heureuse

Vous "broyez du rose", vous êtes sur un petit nuage... Il existe de nombreuses exceptions pour expliquer à quel point vous êtes bien. Heureuse avant tout et sûre de vos sentiments.

9. Vous êtes radieuse en sa présence

La complicité est importante dans un couple, mais vous semblez au-dessus de ce lien. Entre votre partenaire et vous, vous sentez un lien plus fort, intime. N'importe où vous êtes, vous ressentez ce sentiment.