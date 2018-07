publié le 30/04/2016 à 08:00

C'est décidé : vous allez organiser une rencontre entre vos amis et votre chéri(e). C’est le moment de dévoiler une autre part de vous à votre partenaire : en compagnie de vos amis. Un moment qui lui permettra de connaître vos proches et de renforcer votre relation. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression, vous connaissez tout le monde. Personne n'est là pour juger l'autre. C'est à vous au début, certes, d'aider l'élu(e) de votre cœur à entrer dans le groupe, mais pas de la/le materner. Cela va bien se passer.

1. Parler à sa place

Il n'y a rien de plus irritant qu'une personne qui parle à votre place. Évitez donc de prendre la parole au nom de votre copain/copine. Votre partenaire sera vexé et vos potes penseront qu'il/elle n'a pas assez de personnalité pour s'exprimer tout seul. Encore une fois, vous pouvez l'aider à entrer dans votre groupe, mais il faut ensuite le/la laisser se débrouiller pour se faire une place.

2. Mentionner votre ex

Bien évidemment, il faudra en parler au préalable avec vos amis : on évite de parler de votre ex. Il n'est pas question d'en faire un sujet tabou, mais il est préférable d'éviter de le mentionner. Cela pourrait créer un malaise ou une gêne, surtout pour votre partenaire.

3. L'exclure des conversations

Attention de ne pas trop enchaîner les "private jokes" et les souvenirs avec vos amis. Seuls vous pourrez les comprendre et en rire, tandis que votre partenaire sera de plus en plus laissé de côté. N'oubliez pas de l'inclure dans la conversation, lorsque le sujet est vraiment lié à votre bande d'amis. Donnez des détails sur un souvenir de vacances, décrivez la personne dont vous parlez.

4. Agir comme sa mère

Bien évidemment pendant cette rencontre, il ne s'agit pas de mettre votre partenaire mal à l'aise. Donc pas la peine d'être un peu trop collante, ou avec un côté maman "Mets ton pull chéri(e), il fait froid". Surtout que vous n'agissez pas comme cela quand vous êtes tous les deux, donc il n'y a pas de raison de le faire maintenant. Vos amis ne vont pas dévorer l'élu(e) de votre cœur.

5. Passer son temps à l'embrasser

Souvenez-vous que vous n'êtes pas seule avec votre amoureux ou votre amoureuse dans cette soirée. Alors oui, on ne vous dit pas d'être la Reine des neiges mais de limiter (un peu) les moments tendres. Cela évitera à vos amis de penser qu'ils tiennent la chandelle. Un petit bisou rapide ou même un geste tendre sont plus appropriés dans ces moments.

6. Se disputer

N'attendez pas la rencontre avec vos amis pour déclencher une dispute. Que ce soit avec eux ou avec votre chéri(e), les sujets qui fâchent sont à éviter. Pire encore : profiter de ce moment pour demander l'avis de vos amis sur la dispute en cours.