DIAPORAMA - 20 artistes féminines qui œuvrent dans l'art de l'érotisme

Sur son compte "Club Clitoris", Meredith Grace White partage ses dessins et ceux d'autres artistes mettant en valeur les corps féminins, et notamment le clitoris

Safia Bahmed Schwartz est artiste et musicienne et montre les corps en pleine action

Safia Bahmed Schwartz est artiste et musicienne et montre les corps en pleine action Crédits : Instagram/safiabahmedschwartz | Date :

publié le 14/04/2018 à 07:30

Ces artistes officient dans l'illustration, le fanzine, l'édition ou le tatouage. Leur point commun ? Ces femmes et hommes font dans l'érotisme, dessinent des corps nus, suggèrent le plaisir et subliment les chairs. Leur objectif ? Émoustiller notre imagination, titiller nos fantasmes, diversifier nos représentations de la sexualité, du désir, du rapport aux corps comme à l'amour.



Instagram est leur terrain de jeu. Cet espace numérique n'est pourtant pas le meilleur ami des corps dénudés, en particulier ceux représentant des femmes. Les tétons féminins n'y sont pas acceptés. Pour mettre en valeur cet art et porter ses lettres de noblesse au-delà des réseaux sociaux, le Hasard Ludique offre son espace au premier marché d'artistes et collectifs spécialisés dans "l'illustration impertinente".

Une quête de plaisir

L'événement se tient samedi 13 au dimanche 14 avril, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Au programme : des ateliers pailletés, des tatouages coquins à se faire graver sous la peau, un bingo Q, des expositions et un DJ set inspiré. À l'occasion de cet événement, découvrez notre sélection d'artistes féminines faisant dans l'illustration, le tatouage ou le dessin érotique.

De Safia Bahmed Schwartz à Anna Uru en passant par Club Clitoris, qui signe l'affiche du marché, préparez-vous à plonger dans un univers où la quête du désir se vit comme une véritable philosophie.



Marché de l'illustration impertinente, du samedi 13 -11h à 2h) au dimanche 14 avril (15h - 21h) au Hasard Ludique, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Entrée libre.