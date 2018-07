Couple : comment gérer la distance pendant les vacances ?

publié le 30/06/2016 à 07:40

Vous partez trois semaines avec vos parents, il part les deux semaines suivantes avec ses cousins. Gérer les vacances à distance n'est pas toujours facile pour un couple. Mais soyez rassurées, on imagine souvent le pire, et il existe des astuces et un état d'esprit positif à adopter pour que tout se passe bien, pour votre partenaire comme pour vous-même. Il y a une règle primordiale à garder en tête pour cela : les vacances sont un moment pour souffler et profiter des personnes avec qui l'on est dans le moment présent.



Alors lâchez votre smartphone et admirez la vue. Si vous êtes en famille, profitez-en : ça fera plaisir à vos parents, qui n'ont peut-être pas la chance de passer beaucoup de temps avec vous (car oui, vous êtes une personne formidable à côtoyer au quotidien). Et surtout : laissez-vous vivre ! Un été éloigné qui s'est bien passé ne rendra votre couple que plus fort, et prouvera que vous êtes fait(e)s l'un(e) pour l'autre.

Vivez dans le présent

Il semble parfois presque impossible de ne pas penser à lui/elle, de vouloir savoir ce qu'il/elle fait. Et pourtant, ça vous ferait un bien fou ! Profitez de vos proches, rencontrez de nouvelles personnes, détachez-vous de votre quotidien... Pour mieux vous retrouver ensuite. Bref, occupez-vous l'esprit. Si vous restez collée à votre téléphone, vous n'aurez ni l'impression de profiter pleinement de vos vacances, ni l'impression de vivre réellement avec votre chéri(e). Et comme vous êtes à 950 kilomètres de distance l'un(e) de l'autre, vous n'avez plus qu'une solution : profiter et vivre à fond !

Prenez un moment, le soir ou en milieu de journée, pour vous appeler, ou mieux encore, vous Skyper. Parlez-en avant de partir, établissez des petites "règles" pour que chacun sache à quoi s'attendre et ne soit pas étonné de ne recevoir aucun texto en deux jours. Et puis, vous n'êtes pas obligés de vous appeler quotidiennement, un appel tous les trois ou quatre jours suffisent : vous aurez d'autant plus de choses à vous raconter.

Et si je me sens trop détachée ?

Si au contraire, vous vous sentez trop détaché(e), pas de panique. C'est même d'ailleurs une bonne chose, à condition que ça ne dure pas trop non plus. Le fait de se sentir bien aussi séparés peut prouver un réel équilibre dans votre couple. Vous savez faire l'un sans l'autre, et c'est très important.



Attention cependant : si vous vous rendez compte que vous ne pensez vraiment pas à lui/elle pendant ce mois passé séparés et si ses textos/appels/attentions particulières ne vous font ni chaud ni froid, réfléchissez à votre relation, posément. Surtout, n'en profitez pas pour aller ailleurs. Du moins, faites tout votre possible. Vous blesserez inutilement votre petit(e) ami(e) et surtout, risquez de vous en vouloir énormément après coup.



Prenez toujours le temps de réfléchir à ce que vous ressentez. Vous pouvez en discuter avec quelqu'un de proche, que ce soit votre amie ou votre mère, elle saura vous donner de bons conseils.