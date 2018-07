Couple : comment apprendre à décrypter ses sentiments ?

et Laetitia Limmois

publié le 29/04/2016 à 07:40

"Mais, tu m'aimes aussi ?" Combien de fois cette question vous a brûlée les lèvres, devant l'absence de réaction de votre partenaire, suite à l'une de vos déclarations ? Pas facile de sortir avec une personne timide, ou qui dévoile très peu ses sentiments. Au début, vous pensiez que cela faisait son charme, mais à la longue, vous commencez à vous poser des questions. Stop ! Ce manque de communication ne veut pas dire que votre chéri(e) ne vous aime pas. Il/elle a simplement plus de difficultés que vous à s'exprimer.



On ne vous dit pas de vous transformer en psy, mais simplement de relativiser. Il faut faire attention aux signes que votre partenaire peut distiller dans votre quotidien. Des regards ou des gestes tendres, des petites attentions qui montrent bien ses sentiments, même si ils ne sont pas accompagnés de mots doux. Dans tous les cas, lui mettre la pression n'arrangera pas la situation.

1. Apprendre à déceler sa façon de s'exprimer

Exprimer ses sentiments, ce n'est pas forcément par la voix. OK, c'est quand même très agréable de l'entendre, mais il faut aussi être attentive aux petites (et grandes ) attentions de votre chéri(e). Par exemple, un câlin tout doux après une journée que vous avez passé ensemble, ou votre plat préféré ou encore un sourire lorsque vous lui faites un compliment. Maintenant que vous y pensez, vous commencez à comprendre comment votre partenaire peut réussir à s'exprimer. Bravo, vous êtes sur la bonne voie !

2. Relativiser

On a tendance à remettre en question sa relation, lorsqu'elle ne se passe pas vraiment comme on l'espère. Mais, il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête. Votre partenaire a sûrement besoin de plus de temps que vous pour exprimer ce qu'il ressent. Vous devez prendre le temps de réaliser que les sentiments se montrent sous différentes façons. Ce n'est pas toujours facile, surtout les soirs où vous faites une déclaration dont vous avez le secret, mais il faut vous dire que votre chéri(e) est avec vous. Ce n'est pas parce que vous lui avez confié vos sentiments, qu'il/elle est partie en courant.

3. Être patiente

Avec le temps, la confiance que votre partenaire a en lui/elle peut évoluer. Au fil des mois passés à votre côté, il/elle apprendra à ouvrir son cœur d'une manière un peu plus directe. On ne vous cache pas que cela n'arrivera pas tous les matins. Mais, ce sera déjà un pas en avant dans votre couple. C'est en étant patiente que vous pouvez aider l'élu(e) de votre cœur. Si vous lui faites comprendre que vous avez compris ses "difficultés", sans lui mettre la pression, il/elle sera plus à même de vous dire "je t'aime", comme vous souhaitez l'entendre.