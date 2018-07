Comment faire comprendre à une amie que son mec est toxique (sans dispute)

publié le 28/02/2017 à 14:05

"Si on avait quarante ans et deux enfants à charge, je veux bien. Mais à 20 ans, on n'a aucune raison de s'infliger ça." C'est avec ces mots que Caroline*, 21 ans, a passé des mois à tenter de raisonner sa meilleure amie aux prises avec un garçon qui ne lui convenait pas. Un partenaire qui la laissait payer le loyer, pouvait disparaître pendant plusieurs jours et avec lequel elle a été jusqu'à se battre.



Après trois ans de conflits, cette amie a fini par réussir à se départir de sa relation néfaste. Mais Caroline n'est toujours pas certaine d'avoir été d'un grand secours : "Je ne pouvais pas faire grand chose. Simplement essayer d'être là quand elle appelait en pleurant. J'ai peut-être changé des choses, mais mon discours n'a pas été décisif dans leur rupture."

Dans les pires moments, la situation a failli mettre un terme à leur amitié : "J'ai fini par lui dire clairement que je ne pouvais plus le blairer", raconte Caroline à Girls. D'une manière détournée, elle essaye de faire comprendre qu'un choix, entre son petit ami et sa meilleure amie, va finir par s'imposer. Son amie lui explique avec délicatesse qu'elle ne le quittera pas. Les deux copines en sont venues à maintenir le contact tout en évitant le sujet. "Sauf dans les grosses galères, où j'étais toujours là. Et il y en eues", affirme cependant Caroline.

Christel Petitcollin est conseillère et coach en communication et développement personnel. Auteure de Échapper aux manipulateurs, les solutions existent, paru aux éditions Guy Trédaniel, elle prodigue à Girls ses conseils pour évoquer les rapports compliqués d'une amie avec son conjoint sans la froisser ni la braquer.

1. Éviter toute attaque frontale

"Les personnes sous emprises tenteront de défendre leur gourou", prévient Christel Petitcollin. Une contre-attaque à laquelle Caroline a été habituée : son amie minimisait les comportements de son compagnon, s'inventant elle-même des torts pour lui trouver des excuses. "Elle n'y croyait pas elle-même, analyse rétrospectivement la jeune fille. C'était pour me rassurer, moi."

L'amour ne fait pas souffrir ; la dépendance affective si Christel Petitcollin, coach en développement personnel





Caroline se souvient d'un autre argument, difficilement réfutable : "Je sais, mais je l'aime". Pour éviter un débat improductif, voire une dispute, Christelle Petitcollin recommande de passer par un biais, celui de ce qu'elle appelle les "phrases de vérité" : "L'amour ne fait pas souffrir. La dépendance affective, si". Ou bien : "Il n'y a pas d'amour sans respect. Si tu n'es pas respectée, il n'y a pas d'amour". Des phrases applicables à la situation d'une amie en détresse, sans pour autant la viser directement. Vous pouvez également formuler le constat qu'elle lui trouve des excuses.



La coach encourage aussi aux généralités, qui permettent de rappeler la norme. En pointant du doigt tel ou tel comportement, vous pouvez mettre en lumière leur gravité (exemple : "Ce n'est pas normal de crier comme ça sur sa copine.") Sans jamais oublier de parler de manière générale, sans viser directement votre interlocutrice. Enfin, vous pouvez tenter d'inverser les rôles en l'interrogeant : "Si je te racontais ça, tu me dirais quoi ?". "Elle vous dirait de vous barrer", affirme Christel Petitcollin.

2. Rappeler les bases d'une relation saine

La spécialiste encourage aussi de demander à une amie en détresse de donner sa définition d'un couple qui fonctionne. Pour elle, il existe trois caractéristiques qu'une relation amoureuse doit toujours présenter. L'un doit se préoccuper du bien-être de l'autre : "S'il s'en fiche qu'elle ait froid, qu'elle ait faim ou qu'elle marche 3 mètres derrière, il y a un problème", affirme-t-elle. Par ailleurs, il ne doit pas chercher à la blesser. "Ce point-là est un peu ambigu, parce qu'une maladresse est possible." Il y a intention de faire du mal "lorsqu'il recommence alors que l'erreur s'est déjà produite."

Une personne toxique ne cherchera pas à comprendre votre sentiment Christel Petitcollin





Enfin, Christel Petitcollin rappelle que dans une relation saine, chacun se préoccupe du ressenti de l'autre. "Une personne toxique, au lieu de respecter et d'essayer de comprendre votre ressenti, vous dira que vous avez tort de ressentir ou de penser de telle ou telle ou telle manière. Elle sera dans le déni complet."



Il est important de comprendre l'état d'esprit de votre amie : "Une personne sous emprise d'un manipulateur se voit comme un sauveur qui va arranger les choses. Lui a des problèmes, elle va le réparer avec patience et douceur. Mais quelqu'un qui a besoin d'être réparé n'est de toute façon pas disponible pour une relation", affirme la spécialiste, catégorique.

3. Ne pas aller trop loin

"Il faut réussir à percevoir le moment où votre amie commence à s'agacer, et vous arrêter", insiste la spécialiste : elle encourage également à anticiper le fait qu'elle pourrait épouser cette personne, et qu'elle n'oubliera jamais le mal que vous en avez dit.



Une bonne alternative serait de parler de votre propre ressenti : "C'est facile de dire directement 'Je suis malheureuse', 'Je vois que tu n'es pas épanouie' ou 'Rappelle-toi comme tu étais drôle avant'." Enfin, lui fixer une échéance, en affirmant comprendre que la période est peut-être compliquée pour son conjoint, mais en lui posant cette simple question : "Quand est-ce que tu décideras que tu as assez attendu?"



*Ce prénom a été modifié.