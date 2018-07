4 avantages à partir en couple durant les vacances d'été

publié le 25/07/2017 à 14:48

Partir en vacances avec sa moitié peut être impressionnant, en particulier lorsqu'il s'agit d'une grande première ou que vous ne vivez pas (encore) sous le même toit. Imaginez un peu : vous vous retrouvez aux côtés de votre chéri(e) 24 heures sur 24. Et si le changement de contexte et d'espace-temps favorise ce passage à une nouvelle étape dans une vie de couple, partager non-stop le quotidien d'une autre personne peut parfois se révéler étouffant. À vous de trouver les bons réflexes à adopter pour passer sa pause estivale dans les meilleures conditions.



Les vacances en couple durant l'été doivent rester un plaisir derrière lequel se cachent plusieurs avantages non négligeables. Du plus pratique au plus théorique, découvrez tout ce qui vous attend de positifs pour votre relation avec votre partenaire.

1. On partage les coûts

C'est une évidence mais, à deux, passer une semaine dans une location au bord de la mer revient tout de suite plus accessible que si vous étiez partie seule. Alors, oui, quand c'est la famille qui paye ou que le budget est multiplié par sept parce qu'on part entre amis, votre compte en banque est moins sollicité que lorsque deux personnes payent.

Mais partager équitablement les coûts avec votre moitié revient à vous mettre sur le même pied d'égalité : vous avez tous ou toutes les deux les moyens de vous faire plaisir ensemble. Une notion de responsabilité partagée qu'il est indispensable d'avoir pour pouvoir jouir d'une relation saine et surtout, durable.

2. Pas de pression du célibat

Être célibataire durant l'été, c'est parfois une grosse pression : celle de devoir raconter à ses amis ses aventures amoureuses ou sexuelles dès la rentrée. Quand on est dans cet état d'esprit là (profiter des vacances pour faire des rencontres, accumuler les expériences, avec des personnes consentantes, évidemment), tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais lorsque vous êtes dans le cas inverse, il est parfois difficile de faire face à cette pression sociale du tableau de chasse estival.



Lorsque vous êtes en couple vous avez alors cette chance : celle qu'on vous fiche la paix concernant votre vie amoureuse ou sexuelle durant l'été.

3. On sort des sentiers battus

En famille ou entre amis, on n'est jamais vraiment maîtres de ses mouvements : on suit les parents ou on fait des concessions pour satisfaire les envies de tout le monde. Avec sa moitié, il est beaucoup plus facile de prendre des décisions et, surtout, de sortir des sentiers battus. L'occasion de découvrir des recoins inconnus loin des centres touristiques et de faire de nouvelles rencontres.

4. On teste son couple

Que vous passiez 1 ou 6 semaine(s) à vadrouiller pour vos vacances, ce laps de temps est un excellent moyen de tester votre couple. Qui dit période estivale dit hormones en pagaille chez les jeunes gens, notamment. L'occasion pour vous de découvrir l'autre sous un nouveau jour et dans un environnement différent que votre café ou salle de cinéma préférés.