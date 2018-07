publié le 29/11/2016 à 14:00

Le visage battu d'une femme face caméra, l'image est saisissante. Elle reste comme ça, quelques secondes à fixer l'objectif, le regard rempli de larmes. Puis la vidéo, intitulée Reversing The Trend ("inverser la tendance") se rembobine en accéléré : le visage criblé de bleus de cette femme était en fait du maquillage. La vidéo se termine sur ce message : "Nous devons inverser cette tendance", autrement dit, nous devons mettre fin aux violences faites aux femmes.



United Nations Population Fund, une agence des Nations unies consacrée aux femmes et jeunes, a lancé le 25 novembre dernier une nouvelle campagne de sensibilisation pour éradiquer les violences faites aux femmes. Relayée sur les réseaux sociaux via les hashtags #16voices et #16days, cette opération s'étale sur 16 jours et met sur le devant de la scène 16 héros et héroïnes œuvrant pour le bien des femmes à travers le monde. Parmi eux, Rand Jarallah, la femme que l'on peut voir sur la vidéo de United Nations Population Fund.

Artiste et activiste palestinienne, Rand Jarallah a pour habitude d'utiliser son propre visage pour sensibiliser le public sur des problèmes sociétaux. Ses blessures, elle les a réalisées grâce à du maquillage. Pour elle, "le make-up peut être utilisé comme forme d'art pour valoriser les gens, parce que vous savez quoi, l'art est sans limite, tout comme la créativité", a expliqué l'artiste palestienne. Les violences faites aux femmes sont un fléau international et concernent, selon UNPF, une femme sur trois.