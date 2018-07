Une association réclame la création d'émojis "règles", pour briser le tabou

publié le 31/05/2017 à 18:29

Ils représentent nos humeurs, ce que nous mangeons, nos animaux de compagnie, et encore bien d'autres choses qui nous entourent. Plus de 1.800 émojis peuplent nos téléphones et messageries instantanées, et pourtant, un thème n'est jamais évoqué par ces petites icônes : les menstruations. C'est pour combler ce manque et surtout mettre fin au tabou des règles que l'ONG Plan International a lancé une campagne sur internet, à l'occasion de la Menstrual Hygiene Day, le 28 mai dernier.



À l'origine de l'initiative, on retrouve l'antenne australienne de l'association, qui d'autre part milite pour l'autonomie et les droits des jeunes issus de pays en voie de développement. Sur sa page Facebook, elle propose aux internautes de voter pour un émoji parmi cinq designs différents représentant les menstruations. Celui qui aura obtenu le plus de voix sera par la suite présenté au Consortium Unicode, chargé de créer et gérer les émojis. Parmi les choix proposés, on trouve une culotte sur laquelle se trouve deux gouttes de sang, un utérus, un calendrier avec des gouttes de sang, une serviette hygiénique tâchée de sang et enfin trois gouttes de sang : une souriante, une triste et une très grimaçante.



I love this campaign #periodemoji

P.s. my vote would go to the knickers pic.twitter.com/2zo3eeBssB — BadDatesGoodStories (@Crouchi) 29 mai 2017

N'est-ce pas ridicule qu'il existe un émoji masque japonais et un émoji disquette, mais pas d'émoji règles ? Susanne Legena, PDG de Plan International Partager la citation





"Cette campagne vise à détruire les stigmates des menstruations, briser le silence et la honte qui entourent les règles", explique l'organisme. "Il y a au moins 800 millions de personnes âgées entre 15 et 49 ans ayant leurs menstruations là, maintenant, mais il n'y a pas un seul émoji représentant les règles. N'est-ce pas ridicule qu'il existe un émoji masque japonais et un émoji disquette, mais pas d'émoji règles ?", s'est indignée Susanne Legena, PDG de Plan International.

Pour le moment, plus de 23.000 personnes ont participé à la consultation. L'icône représentant la culotte avec deux petites gouttes de sang recueille à ce stade le plus de voix, avec 31% des votes. L'émoji plébiscité par les internautes pourra par la suite faire son entrée dans la liste Unicode 10.0 (à condition d'être validé par le Consortium Unicode, ndlr) courant 2017.