Trop faire l'amour, est-ce risqué ?

publié le 30/05/2016 à 08:48

J'ai couché avec un garçon, mais on ne s'est pas vraiment protégés... Pendant 3 jours, on le faisait tout le temps et on a commencé par mettre des préservatifs. Mais cela lui coupait l'envie à chaque fois. Du coup, on a décidé de le faire sans. Il s'est tout de même retiré juste avant d'éjaculer.



Je suis consciente que ce n'est pas une bonne technique et que le risque de maladies est élevé (je prends la pilule donc je ne m'inquiète pas pour le risque de grossesse). Depuis ces trois jours, j'ai des pertes marrons assez abondantes et qui sentent relativement mauvais... Elles apparaissent en-dehors de ma période de règles. Je commence à m'inquiéter en pensant aux maladies sexuellement transmissibles. Est-ce normal après avoir fait l'amour presque en "excès" ou dois-je consulter ?



Le préservatif n’a jamais ôté le désir !

Tu dis que le préservatif lui coupait l’envie. Mais ce n’est pas possible. Le préservatif peut bloquer l’érection, simplement parce que ce garçon a peur de ne pas y arriver en le mettant en place ou parce qu’il doit tourner sa pensée vers la technique (placer le préservatif) au lieu de rester dans une émotion d’excitation. Mais en aucun cas le préservatif ne diminue le désir sexuel.

Attention à la protection contre les IST

Tu as raison de penser que tu as pris des risques (et lui aussi !). Sans préservatif, sans avoir fait aucun tests, ni savoir s’il a eu d'autres relations avec des filles différentes, tu prends un risque peut-être élevé pour ta santé sexuelle. Le risque existe pour le VIH/SIDA, et on sait aussi que les moins de 25 ans sont très exposés aux chlamydiae et au gonocoques, deux agents très répandus d’IST dans cette population. Leur risque, c’est d’entraîner des infections que l’on ne soigne pas parce qu’elles ne sont pas toujours très visibles. Elles peuvent alors devenir source de stérilité.

Les facteurs de risque des infections sexuelles

Bien évidemment, l’absence de préservatif, féminin ou masculin est un facteur de risque. Il en existe d’autres : avoir moins de 25 ans et avoir un partenaire qui a plusieurs partenaires dans l’année, ou avoir soi-même plusieurs partenaires, ce sont des facteurs de risque de transmission desinfections sexuellement transmissibles. L’intensité des rapports sexuels joue aussi un rôle. Si la zone vaginale interne est irritée par les frottements intenses et répétés, elle laisse plus facilement passer les virus ou les bactéries et présente davantage de risque de souffrir d’une infection. Pourquoi, parce que même si l’autre a une IST, on ne l’attrape pas dans 100 % des cas, mais avec une muqueuse du vagin irritée, le risque augmente.

Au total, tes pertes marron sont dues à quoi ?

Si tu es tout près de ce rapport, des pertes de couleur marron, ça peut être dû à de petits saignements. Si les frottements ont été trop intenses, ça peut saigner. Mais en général, cela dure très peu, moins d’une journée. Pour comparaison, c’est un peu comme se brosser les dents quand ça saigne ! La muqueuse de la bouche est aussi fragile, mais quand elle saigne, ça s’arrête vite. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que tes pertes sentent mauvais. Cela peut être un signe d’infection. Et la mauvaise odeur associée à ce type de pertes est en général lié à une infection à bactéries, une vaginose bactérienne.

Que faire ?

Je te conseille vivement de consulter un médecin. En effet, même si cela a l’air de s’arranger, une IST peut continuer sans donner beaucoup de signes. Et si elle continue, à long terme, sur quelques mois ou années, il existe un risque de diminution de fertilité et parfois d’infertilité.